Promueven créditos para vivienda entre burócratas de Xalapa

Desde este miércoles y hasta el domingo 5 de diciembre, en la plaza Lerdo de Xalapa, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) llevará a cabo una jornada para informar a los derechohabientes del ISSSTE sobre las opciones que tendrían para acceder a un crédito hipotecario.Al respecto, Ignacio Carranza Arce, coordinador de Vivienda de este ente federal en Veracruz, indicó que cuentan con el programa “Construyes”, que permite a los afiliados contar con un préstamo para la edificación de su casa.“El objetivo es promover, decirle a los derechohabientes que tienen un crédito para que puedan construir su vivienda de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con el monto de crédito al que tienen derecho”, precisó.Comentó que para acceder a un préstamo los burócratas que trabajan para el Estado deben tener al menos año y medio dentro de la dependencia donde laboran y no haber gozado de un crédito previamente.“Nosotros le hacemos un simulador que está en nuestro sistema y le informamos todo lo que requieran los trabajadores. Con el FOVISSSTE tienen hasta un millón 171 mil pesos”, destacó Carranza Arce al señalar que ahora pueden recibir hasta un 35% del monto autorizado para la compra del terreno donde construir, lo que en el pasado no estaba permitido.Para hacer la prueba de cuánto podría recibir de crédito, apuntó, es necesario que el trabajador presente su CURP; y además aclaró que a menos que se emita una convocatoria extraordinaria de nuevos préstamos, en este año el empleado del Estado no podría acceder a éste.“La convocatoria que emite el FOVISSSTE central la hace en octubre de cada año, entonces ahorita no lo vamos a poder inscribir a menos de que autoricen una convocatoria extra que seguramente está por salir pero hasta el día de hoy no tengo nada oficial”, mencionó.Sobre el acceso de los burócratas veracruzanos a un crédito de esta institución, expuso que del total de solicitudes nacionales, que podrían rondar las 92 mil, entre un 12 y un 13% se le otorgan a los que prestan sus servicios en la Entidad.“En una convocatoria extraordinaria se va a decir que se van a autorizar 3 mil créditos y los primeros 13 o 20 mil (que se inscriban) son los que van a entrar (al sorteo)”, enfatizó el funcionario del ISSSTE en Veracruz.