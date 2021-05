Promueven entre padres guía para la atención de personas con autismo

Con la finalidad de evitar un caminar arduo, lleno de desconocimiento, angustia, incertidumbre y discriminación a los padres de familia que tienen un hijo autista, la Organización Mexicana Viautismo Incluyente A.C. elaboró la Guía para la Atención a Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



La agrupación que preside Beatriz Lechuga Méndez aclaró que el TEA no es una enfermedad, sino una alteración en el neurodesarrollo del niño, que afecta la comunicación, el lenguaje, la capacidad de relacionarse con otras personas y la variedad de intereses y juegos.



El origen del autismo es desconocido, sin embargo, investigaciones científicas recientes han comprobado la existencia de causas genéticas, metabólicas, toxicológicas y neurológicas.



Pese a lo mucho que se ha avanzado en los últimos años en el conocimiento sobre el TEA, existen aún muchas creencias erróneas extendidas socialmente sobre quienes lo presentan.



Además, la aceptación del diagnóstico de autismo es más tardía debido a que no hay indicadores físicos que alerten sobre la presencia de una alteración en el desarrollo, lo que hace que para el resto de las personas aparentemente no exista una explicación para su comportamiento.



De acuerdo con la experiencia, algunos padres, especialmente las madres, suelen pensar que debió ocurrir algo durante el embarazo o el parto y otros que durante los primeros meses de vida se provocó el trastorno, lo cual es incierto.



Lo anterior aumenta aún más el nivel de angustia experimentado por los padres y sus sentimientos de culpabilidad sobre lo ocurrido.



En cualquier caso, debe quedar claro que lo que les ocurre a las personas que presentan un TEA no es responsabilidad de sus padres, no hubo manera de prevenirlo y, por supuesto, nada tiene que ver con la crianza de los niños.



La Guía señala que la mayoría de los niños y niñas con autismo parecen tener mucha dificultad para aprender a participar en el intercambio de las interacciones humanas cotidianas.



Aún en el primer año de vida muchos no interactúan y evitan el contacto visual y físico; incluso pueden parecer indiferentes a otras personas y preferir estar solos, evitan muestras de afecto o aceptan abrazos y cariños pasivamente.



Es común que los niños con autismo tengan dificultad para regular sus emociones, lo que puede resultar en un comportamiento “inmaduro”, tal como llorar en clase o decir espontáneamente cosas que a los demás les parecen inapropiadas.



En ocasiones, pueden “perder el control”, sobre todo cuando están en un ambiente extraño o abrumador, o cuando se enfadan o se sienten frustrados. Incluso, en su frustración.



Las expertas recomiendan a los padres de familia acercarse a los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluación como son Pediatras del desarrollo (médicos que tienen una capacitación especial en el desarrollo de los niños y en los niños con necesidades especiales) y Neurólogos pediatras (médicos que tratan el cerebro, la columna vertebral y los nervios), quienes orientarán sobre qué hacer.



En este sentido, el contenido de la Guía expresa conceptos, ideas, experiencias y sugerencias que se derivan de un proceso de búsqueda de información, reflexión, análisis y selección de lo que se considera fundamental y relevante no sólo para la comprensión del verdadero significado del autismo, sino también, desde la experiencia, para hacer conciencia de lo que, como madres, padres, tutores y ciudadanos se debe conocer, asumir, aceptar, evitar, priorizar, atender, valorar, aplicar y recuperar.