Pronostican 19 ciclones tropicales este año en el Atlántico-Golfo de México

Empresas e instituciones de proyección meteorológica prevén una próxima temporada de huracanes más activa a comparación de años anteriores.El Subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil (SPC) compartió el pronóstico de la Universidad de Colorado respecto al calendario 2022 en el litoral del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.La proyección prevé 19 ciclones tropicales, esto es, un 24 por ciento por encima del promedio, dijo el analista.“De estos 19, diez podrían ser tormentas tropicales, 5 huracanes moderados (categoría 1 y 2) y 4 huracanes mayores (categorías 3, 4 y 5). Todo hace indicar que se tendría una temporada de ciclones tropicales más activa al promedio”.También compartió el pronóstico del servicio de AccuWeather, con 16 a 20 ciclones tropicales en toda la temporada e igual, arriba del promedio.De esta cifra, 10 corresponden tormentas tropicales, entre 5 a 3 huracanes moderados y entre 3 a 5 huracanes mayores.Llanos Arias recordó que dicho pronóstico no es el “oficial” del Servicio Meteorológico Nacional, y por lo tanto, de ninguna manera puede interpretarse como un aviso definitivo ni indica cuántos y cuáles ciclones impactarán en el litoral veracruzano.“En ningún momento este tipo de pronóstico nos dice que nos pudiera afectar un sistema de forma directa al estado de Veracruz en tanto no se forme o no se desarrolle”.Para el 2022, se proponen los siguientes nombres de huracanes y tormentas tropicales: Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gastón, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, Tobías, Virginie y Walter.