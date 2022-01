Pronostican llegada de nuevo Frente Frío la noche del viernes a Veracruz

Hacia la noche del viernes se prevé el ingreso a territorio estatal de un nuevo frente frío, el cual mantendrá las condiciones para bajas temperaturas, posibles nevadas o aguanieve, así como lluvias y norte que se extenderán hasta el lunes de la semana entrante.El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Raymundo Contreras Hernández, expresó que el paso del frente 21 por la entidad dejó lluvias y la caída de aguanieve en la región del “Cofre de Perote”.Sin embargo, para el fin de semana se espera la llegada de otro evento del norte, el cual generará condiciones similares en gran parte de la entidad veracruzana el sábado, domingo y lunes.“Nuevamente, para el sábado llega un nuevo Frente Frío. De hecho, podría llegar el viernes por la noche pero cruzará prácticamente todo el Estado de Veracruz durante las primeras horas del sábado, esperamos que este Frente Frío venga con viento del norte, las rachas estarían alcanzando cerca de los 80, 95 kilómetros por hora, se prevé otro descenso de la temperatura, se prevén más precipitaciones en el norte y sur, no descartamos la caída de aguanieve o nieve”, apuntó.En tanto, señaló que desde este martes las condiciones del tiempo tienden a mejorar ligeramente, donde las temperaturas incrementan gradualmente en los siguientes días y para el viernes se prevé un evento de surada.“Esperamos que de aquí al próximo viernes las temperaturas vayan incrementando, al menos las máximas poco a poco de forma muy gradual y esperamos que durante el día viernes se presente un evento de surada”.Asimismo, insistió en que, si los pronósticos no cambian en las próximas horas o días, se espera un fin de semana con lluvias, norte y frío, condiciones que se extenderían hacia el lunes.“Si el pronóstico no cambia, tendríamos sábado, domingo y lunes con bajas temperaturas en gran parte del Estado de Veracruz”, dijo al recomendar a la población estar atenta a las indicaciones de la autoridades de Protección Civil.