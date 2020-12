Propagación del COVID es culpa de irresponsables y no de AMLO, afirma diputada

La diputada local de MORENA, Cristina Alarcón Gutiérrez, consideró que no se puede decir que las autoridades federales han hecho un mal manejo de la pandemia del COVID-19 cuando son las personas quienes por su actitud irresponsable se enferman y provocan que otros se enfermen.



Mencionó que hay personas, sobre todo quienes son de la oposición, que “todo ven mal y de todo culpan al presidente, pero la gente es irresponsable, no se protegen, al contrario, los ves en la calle y hasta se burlan de quienes se cuidan”.



Indicó que la Salud es responsabilidad de cada quien: “si nosotros no la cuidamos, el presidente qué puede hacer”.



Agregó que las autoridades han estado recomendando a la población de manera insistente que use el cubrebocas, que mantengan su sana distancia, que trate de permanecer en sus casas, pero no lo hacen, andan en la calle y en los tianguis.



“Hay diputadas o alcaldesas que andan haciendo fiestas con 150 invitados, entonces la gente es la que es irresponsable”.



Señaló que una situación de este tipo escapa de las manos del Gobierno, pues el presidente está haciendo lo que le corresponde, pero si la sociedad es la que no se cuida, qué más se puede hacer.



Indicó que hoy la oposición culpa al gobierno por cómo está la situación en materia de salud, que hay que sacar a patadas al subsecretario de Salud Hugo López Gatell, pero cuando ellos fueron Gobierno tuvieron la oportunidad de llevar bien las cosas y no lo hicieron.