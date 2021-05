Propietario de bar clausurado en Veracruz puerto acusa homofobia de vecinos

El propietario del bar "Paraíso" reprochó al ayuntamiento de Veracruz la clausura del establecimiento ante la queja de los vecinos de la colonia Zaragoza de que generaba escándalo y "malas prácticas como el homosexualismo".



A través de una publicación en la cuenta de Facebook del local, mostró una lona que colocaron en la entrada del bar en donde se le agradece el cierre del lugar, lo cual, consideró, es un mensaje de odio y de discriminación para la comunidad de la diversidad sexual.



"Los residentes de la colonia Zaragoza agradecen al H. Ayuntamiento de Veracruz por ayudarnos a mantener nuestra colonia libre de ruido, escándalos y malas prácticas como el homosexualismo", se lee en la lona colocada.



Hace 15 días el bar fue clausurado y a pesar de que se han intentado arreglar ante el ayuntamiento, no se destraban los permisos.



De este lugar dependen 15 familias y según afirmó el propietario, se reunieron las firmas de los vecinos requeridas para abrir el bar.



"Más claro ni el agua, ahora entiendo por qué tantas trabas para arreglar este problema, más de 15 días cerrado, porque aparentemente nuestras autoridades están a favor de esto, he ido a tratar de arreglar el problema y me dicen misa, lo ideal es que se siga el protocolo y me dejen pagar si es que debo algo, me dejen hacer el trámite que sea necesario, esto no se vale". dijo Juan.



Lamentó que, en la actualidad, lleguen mensajes de odio y que se viva el acoso por la orientación sexual.



"Es una lona para mostrarle a mi staff, a mí, que en este lugar no somos bienvenidos, ojalá que este mensaje llegue lejos para que vean la situación real de lo que estamos viviendo. Me voy a ir, ya me dijeron que no me quieren aquí, lo que quiero es que el agravio contra la comunidad gay pare".



Lamentó que los rumores que en esa colonia hay vecinos con influencias sea real.