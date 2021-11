Buenas tardes:Disculpen la molestia, no sé si me pudieran hacer el favor de publicar que mi coche está extraviado, por favor.Se trata de la unidad de taxi 10240; el chofer andaba tomando y no sabe dónde lo dejó, les agradecería de su apoyo y colaboración.Taxi Tsuru 2011, 10240, placas A-700-XEU región Xalapa.Se gratificará a quien dé información certera que ayude a localizar dicha unidad, favor de llamar al número 228 314 59 46.Muchas gracias por el apoyo.