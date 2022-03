Propondrá Presidente elegir consejeros del INE y magistrados mediante voto ciudadano

Al manifestar su rechazo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el cual dejó sin efecto el "decretazo" que permitía a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en abril presentará una iniciativa de reforma electoral para que los magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por voto ciudadano.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario calificó de “absurdo y “antidemocrático” que el TEPJF esté, dijo, en contra de una consulta que promueve la democracia.“Cómo va a haber un decreto o cómo se va a anular un acuerdo del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción de la democracia y cómo un Tribunal Electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum. Es una paradoja, es contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático”, criticó.Por ello, anunció que después de la revocación de mandato del 10 de abril, hará llegar la propuesta a la Cámara de Diputados para que ya no haya jueces electorales sin vocación democrática.“Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto, libre, secreto que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la Presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia”.“Les adelanto: voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe, lo de los acuerdos copulares”.Detalló que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarían, cada uno, 20 candidatos "con inobjetable honestidad" para ser votados y el que obtenga más votos “ese va a ser el Presidente".