Proponen a CFE aplicar tarifas de invierno y verano en Tuxpan

La demanda planteada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en Veracruz se aplique la Tarifa 1F, que es la más baja en el país, no ha tenido respuesta satisfactoria, ante lo cual se buscará una segunda estrategia, aseveró Rubén Cruz Sagastume, promotor de la iniciativa en la zona norte.



Inicialmente se pretendía que el gobierno federal aprobara que la CFE reduzca las tarifas de cobro durante todo el año, pero admitió que la petición no ha tenido resultados favorables, pese a que en reiteradas ocasiones se ha hecho el planteamiento en distintos foros.



Ante ello, dijo, se buscará que el subsidio sea parcial y no durante todo el año, es decir, que durante el invierno prevalezca el cobro con el tabulador normal, pero que se aplique la Tarifa 1F en verano, cuando aumenta el consumo de energía eléctrica y la facturación por las elevadas temperaturas.



“Es decir, que la tarifa se adapte al horario de verano, para que en esos seis meses de mucho calor se aplique la tarifa baja, que es la 1F, y cuando termina el horario de verano y empieza el periodo de invierno, que vuelva la otra tarifa 1B, que es la que actualmente se aplica.



“O sea seis meses pagar menos, porque el calor está fuerte, y los otros meses, cuando se nivelan las temperaturas, pagar lo normal”, detalló el también dirigente de la Liga Roja de la Confederación Nacional Campesina.



Cruz Sagastume añadió que durante la mayor parte del año en Tuxpan y la región norte se registran temperaturas de 34 a 38 grados centígrados, pero últimamente han llegado hasta los 40 grados, con sensación térmica por arriba de los 44, por lo que insistió que está justificada la petición de aplicar la tarifa 1F.