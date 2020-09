Proponen abogados acciones inmediatas para reabrir juzgados de Veracruz

El presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Vito Lozano Vázquez, explicó que el organismo que encabeza presentó un escrito mediante el cual propusieron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, acciones extraordinarias de atención durante esta pandemia a quienes exigen justicia y la pagan con sus impuestos, para evitar contagios.Desde el día 17 de marzo, en que se suspendió la actividad de los juzgados, esperamos que se reinicien las actividades, y suponíamos, como en un momento dado se dijo que fuera una cuarentena, y ahora resulta que ya se pasó de ochentena, ya van más de cien días y no vemos los resultados, expresó.“Actualmente, la última circular que nos envía el Consejo de la Judicatura nos dice que el término se vuelve a prorrogar hasta el 16 de septiembre, para que entren a trabajar a todas las labores de los juzgados. Pero esto es incierto, así nos han traído desde julio y nos están causando problemas con los justiciables, nuestros clientes”.“Varios grupos de abogados se han manifestado para presionar para que los juzgados entren a trabajar, pero lo cierto es que no es queriendo empujar puertas como pudiéramos resolver este problema, por eso el Colegio del Foro de Abogados de Veracruz hemos querido coadyuvar con la administración de justicia, para que de manera inmediata abran ya las labores que se deben desarrollar en todos los tribunales de administración de justicia del estado”.En un documento, que solicitaron se hiciera del conocimiento de los demás integrantes del Consejo de la Judicatura, se postuló que sólo se debe entrar a los jugados y tribunales cuando se lleven a cabo audiencias procesales, por ser necesario que sean presenciales, pero en las mismas se debe de cuidar las medidas como sana distancia, aplicación de gel y el uso de cubrebocas.En el interior de los tribunales sólo podrán estar las partes actuantes: El oficial de mesa, la parte actora con su abogado y un auxiliar, al igual que la parte demandada con su abogado y un auxiliar. Si se trata del desahogo de una prueba testimonial podrán entrar los testigos uno por uno y de acuerdo al orden que presenten las partes; este mismo sistema sería aplicable en el caso de peritos o similares.“Cabe señalar que en la mayor parte de las audiencias no intervienen ni el autor ni el demandado, por lo que solamente tendrían que entrar si es necesaria su presencia”, puntualizó el líder de abogados.También podrán acceder los litigantes cuando tengan necesidad de hablar con los juzgadores, sea jueces o magistrados, previa cita que hagan con los mismos. Todo el que ingrese a los juzgados o salas deberá hacerlo con las medidas de sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y el gel antibacterial correspondiente, que estará a su disposición en cada inmueble de justicia, dijo.Indicó que también propusieron dividir los horarios establecidos en cada mesa actuante. Es decir que se proyecten tres audiencias de 8:30 a 11:00 horas y otras tres que sean de 11:15 a 14:30 en diferentes mesas, de modo que en el juzgado que tenía seis y hasta siete audiencias paralelas, solamente tenga tres y en el inter entre audiencias se desinfectarán los espacios.“De esa manera, tendríamos nosotros la oportunidad de que sí se estén llevando a cabo las audiencias y evitamos cualquier contagio, para que no se enfermen las partes, ni los funcionarios”.“Asimismo, los abogados no tenemos ninguna necesidad de estar entrando a los juzgados, ni tampoco las autoridades de estarnos atendiendo en el interior para presentar escritos. Por ello, proponemos instalar un buzón general, que funcione de las 8:30 a las 24:00 horas, en el cual los litigantes podamos depositar nuestras promociones, demandas y contestación de demandas”.El buzón, que estaría ubicado al lado de la caseta de policía, incluiría un reloj electrónico que permita checar la hora y la fecha en la que se depositan los documentos correspondientes. Este procedimiento ya se aplica en los juzgados federales y podría hacerse en nuestro estado, aclaró.“¿Quién va a recoger estas promociones? los compañeros que trabajan en la oficialía de partes, quienes ya no tendrán la carga de estarlas recibiendo y checándolas, y podrían distribuirlas de modo que se empiecen a atender de manera paralela todos los juzgados”.Por otra parte, se planteó que los abogados le pidan a los litigantes que en sus promociones iniciales proporcionen su correo y su número de teléfono celular, para que sean notificados los acuerdos por medio del correo electrónico o por medio de aplicación WhatsApp. “Los términos empezarán a correr a partir del momento en que sea visto el mensaje o documento enviado, contando con tres días hábiles para enterarse del contenido del mensaje, a partir del momento en que le fue enviado. Después de este término se tendrán por notificadas las partes. Este acuerdo puede ser dado por circular, ya que no es permanente, sino temporal”, consideró.También pedimos la digitalización de los acuerdos, de forma tal que sean publicados completos y no sólo una síntesis, como se da en las listas de acuerdos, donde nos vemos obligados a acudir a los juzgados para ver cuál es el acuerdo completo y a ver las promociones de las cuales sale ese acuerdo en el caso de desahogo de vistas, refirió. “Si a mi me envían un correo con el acuerdo completo y la promoción que hace la contraparte, yo no tengo porqué ir al juzgado, simplemente debo de acudir con mi escrito al uso, sin entrar”.Otra de las peticiones que hace el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz es que el tribunal haga de su conocimiento los protocolos que acuerde antes de aplicarlos, “porque estamos viendo que no funcionan y que empiezan a crear problemas mayores”.Queremos analizar estos protocolos para buscar estrategias conjuntas y aterrizar propuestas factibles y benéficas para nuestros clientes, y buscamos que nos tomen en cuenta porque nos urge que empiecen a trabajar los juzgados al 100%, pero no queremos que se genere un problema de salud. “Hay que cuidarnos”, afirmó Vito Lozano.El abogado relató que también expusieron la necesidad de hacer un decreto en el que se dé competencia a los juzgados municipales, temporalmente si lo quieren, para que conozcan de la mediación y de la justicia restaurativa en todos los conflictos que se les presenten las partes en materia familiar.Actualmente, dijo, la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz ya le dio facultades a los jueces municipales para que sean mediadores, pero no les da facultades para sancionar los convenios y queremos que eso se corrija, para que cuando las partes lleguen a un acuerdo nada más se solicite al Juzgado de Primera Instancia que se eleve a cosa juzgada la sanción que emitan.En ese sentido, requieren que los jueces especializados en materia familiar y los municipales sean capacitados, actualizados y certificados en mediación y justicia restaurativa, con la finalidad de que tengan los conocimientos necesarios para avenir a las partes a que lleguen a un acuerdo satisfactorio.Si bien es cierto que existe el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, también es cierto que dicho órgano no cuenta con personal certificado suficiente para que se atiendan estos problemas y el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz cuenta con 10 abogados certificados a nivel nacional como mediadores y como capacitadores en mediación y justicia restaurativa, puntualizó.“A mi me ha preocupado tanto esto que veo como la situación inmediata al problema que estamos viviendo de administración de justicia, que me vi obligado a certificarme a nivel intencional como mediador durante el X Congreso Mundial de Mediación, celebrado en Argentina”.Durante una entrevista por la plataforma Zoom, el presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz señaló que hay un problema porque se han interpuesto recursos de apelación que están durmiendo el sueño de los justos en los juzgados, porque no les dan trámite.Derivado de lo anterior, afirmó, proponemos que las salas del Tribunal Superior de Justicia respondan los recursos que les son enviados por los Tribunales de Primera Instancia y los Juzgados Federales, atendiendo los acuerdos y resoluciones de manera colegiada, a través de medios virtuales.“Es cierto que antes teníamos un gran número de magistrados que como yo pasamos de los 80 años, pero ahora ya no hay y no hay necesidad de que vayan a las salas si no quieren, pero sí de que en sus casas estén haciendo algo. De manera virtual pueden llevar a cabo las sesiones y acordar los expedientes, para que esto siga caminando, porque el Tribunal Superior de Justicia no puede estar estático y tiene que empezar a desahogar sus audiencias y resoluciones"."Es verdad que el personal de los tribunales y nosotros como abogados estaremos expuestos a una mayo posibilidad de contagio, pero se debe de valorar que nuestra actividad es esencial para poder continuar con un estado de derecho y de respeto a los derechos humanos, por lo tanto el Poder Judicial y los abogados postulantes tenemos el deber legal de seguir laborando con las medidas de sanidad correspondientes", concluyó.