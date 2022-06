Proponen becar a niñas embarazadas de Veracruz

Una diputada de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz presentó una iniciativa al Congreso local que plantea que autoridades educativas estatales, municipales y universidades otorguen becas en apoyo a niñas embarazadas para que continúen sus estudios.En opinión de la legisladora Ruth Callejas Roldán, dicha medida podría evitar la deserción escolar en todos los niveles y contribuiría a garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios.La iniciativa con proyecto adiciona un párrafo a los artículos 90 y 91 de la Ley de Educación del Estado.Respecto al artículo 90, establecería que las autoridades educativas estatales y municipales deberán:“De la misma manera, en el ámbito de su competencia, deberán establecer, mecanismos normativos, de operación, becas y demás apoyos en beneficio de niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, que les proporcionen las facilidades necesarias para que acudan a recibir los cuidados médicos que les correspondan, hasta la conclusión del puerperio y, les permita iniciar, reincorporarse, permanecer o concluir el ciclo escolar que cursen, en la institución educativa de que se trate”.Por su parte, el artículo 91 establecería que las universidades y demás instituciones de educación superior “deberán otorgar a las estudiantes embarazadas las facilidades referidas en el párrafo segundo de la fracción V del artículo anterior”.Cabe destacar que a la iniciativa se sumaron la diputada de MC, Maribel Ramírez Topete; las legisladoras del PAN, Itzel Yescas Valdivia, Verónica Pulido Herrera y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la legisladora del PRI, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre.También se sumaron la legisladora de MORENA, Jéssica Ramírez Cisneros; la diputada del PVEM, Citlali Medellín Careaga; el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila; el diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos Mendoza y el diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo.En sesión virtual, la legisladora señaló que su propuesta “dista mucho” de alentar la existencia de casos que originan la problemática existente respecto al embarazo adolescente.“(…) por el contrario, se trata de contar adicionalmente con las herramientas normativas para dotar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas de mejores condiciones de vida en general, que se traduzcan inicialmente en la facilitación de las condiciones académicas o escolares que promuevan su permanencia en los estudios y coadyuven en consecuencia a lograr la eficiencia terminal de los estudios que actualmente estén cursando dichas niñas y adolescentes”.Argumenta que el embarazo adolescente es un hecho “que rompe el curso natural” del crecimiento de una estudiante y que además de los riesgos físicos, es causa de abandono de estudios, estigmatización social e “implica un nivel de responsabilidad para la que no está preparada física, psicológica o emocionalmente”.Expuso que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2021, presentó el estudio exploratorio sobre el “Impacto del programa de becas de apoyo a la educación de madres jóvenes y jóvenes embarazadas”, que revela que su impacto no ha sido suficiente y que no llega a todas las mujeres que lo necesitan.Argumentó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (OCDE), al 22 de diciembre de 2021 México ocupaba el primer lugar en embarazo infantil y adolescentes entre los países miembros, con una tasa de fecundidad de 67 nacimientos por cada mil adolescentes entre 12 y 19 años.“Asimismo, en México, el veintitrés por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los doce y diecinueve años de edad. De este porcentaje, el treinta y tres por ciento de las mujeres y el quince por ciento de los hombres que iniciaron su vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual”.“De acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de diecinueve años”.Además, Callejas Roldán añadió que de conformidad con el estudio “Embarazo adolescente y oportunidades en América Latina y el Caribe: sobre maternidad temprana, pobreza y logros económicos”, realizado por el “Banco Mundial para América Latina y el Caribe”, las niñas y adolescentes que tienen menor escolaridad y viven en pobreza son más propensas a quedar embarazadas.Menciona datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que reporta que una de cada diez niñas y adolescentes no asisten a la escuela y de las que asisten, cuatro de cada diez que se embarazan abandonan la escuela.“De estos datos, se puede advertir la existencia de una tendencia sostenida de un incremento en el caso de niñas y adolescentes estudiantes que se embarazan y como consecuencia de ello, interrumpen temporal o definitivamente la continuación de sus estudios formales”.“Aunque la deserción escolar por causa de embarazo en los casos de estudiantes cada vez más jóvenes no es privativo de algún nivel o modalidad educativa en específico, se advierte que es a partir de los correspondientes a la adolescencia en donde se incrementa su frecuencia”.Sustenta la medida de su iniciativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero párrafo quinto prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.La diputada agrega que, por su parte, el artículo 3° párrafo primero Constitucional, señala que toda persona tiene derecho a la educación, de ahí que el Estado –Federación, Estados y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; asimismo, en su párrafo quinto establece que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.En tanto que el artículo 4° párrafo noveno, de la misma Carta Magna, establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.Callejas Roldán afirmó que existen diversas disposiciones legales que precisan la importancia de impulsar acciones que permitan contrarrestar la deserción escolar de niñas y adolescentes embarazadas.