Propuesta de hospital puso a discutir a candidatos por Banderilla

Los candidatos a la presidencia municipal de Banderilla, se enfrascaron en una discusión sobre la posibilidad o no de construir un Hospital Regional o propio, en el debate del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Y es que los representantes de los distintos partidos se refutaron las propuestas de cada uno de ellos, provocando una discusión en el tema de las mejoras de atención de salud.



Mientras la candidata de Todos por Veracruz, Patricia Acevedo Castro proponía la construcción de un Hospital Regional, el representante de Encuentro Social, Adan Castillo Barradas le reviró que existen varios hospitales cercanos a Banderilla, por lo que su propuesta es inviable.



Del mismo modo coincidió Isaías Cruz Martínez de Unidad Ciudadana, quien dijo que no se puede hacer un hospital en Banderilla, pues se cuenta con el Centro de Alta Especialidad, el Hospital Civil y el Hospital de Perote, por lo cual en su caso ofreció una clínica.



El candidato de Juntos Haremos Historia, Francisco Javier Hernández Loeza, expuso que el recurso que recibe el municipio es limitado, lo cual impide que se haga este tipo de proyectos, además de que les dijo a sus contrincantes que es necesario hacer una auditoría de las dos últimas administraciones.



En tanto Arnulfo Rodríguez González de Movimiento Ciudadano, los recriminó de no estar acostumbrados a gestionar para llevar a cabo las propuestas.



En el tema de medio ambiente, Fernando Libreros Ríos de Podemos, acusó al candidato de Veracruz Va, David San Gabriel Bonilla quien ocupó el cargo como director de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en la administración actual, de contaminar el río Sedeño.



Otro de los criticados fue Francisco Javier Hernández Loeza de Juntos Haremos Historia, quien fue alcalde en el periodo 2010-2013, y quien fue recriminado por Isaías Cruz Martínez de Unidad Ciudadana y por Fernando Libreros Ríos de Podemos, de exponer propuestas que en su momento no pudo cumplir.



Los candidatos del Partido Cardenista, Luis Landa Ceballos y Redes Sociales Progresistas, Dulce María Luna, se limitaron a dar a conocer sus propuestas.