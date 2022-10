Propuesta de Manuel Espino significa el fracaso de estrategias de seguridad: Sacerdote

La propuesta que hiciera Manuel Espino Barrientos, excomisionado del Servicio de Protección Federal, en referencia a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debería de pactar con el crimen organizado para pacificar al país, es como manifestar el fracaso de las estrategias de seguridad, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez.Dijo que una declaración de este tipo lleva implícitas varias cuestiones, entre ellas el ver que no han funcionado las estrategias, aunque se ha querido.Así como que no se ha evaluado correctamente la estrategia de seguridad que se está aplicando y que tal pareciera que se están dejando rendir por una situación que parece superar a las instituciones de nuestro país.Pero también ese tipo de expresiones, podrían surgir porque se desconfía de que las instituciones puedan responder. "Por eso los obispos han invitado a revisar las estrategias de seguridad, confiando en que las instituciones que llevan a cabo esta actividad sí podrían responder, pero posiblemente con una estrategia diversa".En este sentido el Sacerdote dijo que lo que se tendría que hacer, es que, entre las instituciones de seguridad, haya coordinación.Finalmente lamentó que la situación de violencia no cambie, sino que siga afectando a todos los sectores de la población. "Es una violencia generalizada que la padecen niños, adultos, hombres y mujeres por igual. Eso evidencia el estado de crisis que se percibe en la entidad y en muchas de la República".