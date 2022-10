Propuesta ganadora de marca turística de Xalapa se mantiene

El encargado de la Dirección de Turismo Municipal, Josué Vázquez González, rechazó que se pretenda contratar una empresa especializada para diseñar la marca e imagen turística de Xalapa, y por el contrario reiteró que la propuesta de Monserrat Castellanos, la ganadora del concurso de diseño, será la que identifique a la Capital en materia de promoción.No obstante, reiteró que sí se harán adecuaciones al material presentado por la diseñadora, con base en las observaciones hechas por el jurado calificador, las cuales ya se trabajan con la triunfadora de la convocatoria.“Dimos cumplimiento a la convocatoria, se entregó el premio a la ganadora. Efectivamente se van a hacer algunas adecuaciones a la propuesta al prototipo ganador pero no queda descartado. Esa marca que ganó es la que vamos a utilizar para todo el tema de promoción turística de Xalapa”, reiteró.Vázquez González estimó que los cambios a la propuesta podrían estar listos en tres semanas, para así anunciar formalmente la marca e imagen turística de la ciudad.“Quiero aclarar que esa marca sí es la que vamos a utilizar. Desconozco esto (de no usarla y en cambio contratar una empresa). El chiste se la convocatoria fue que el talento xalapeño participara y sería absurdo descartarla. Para eso hicimos todo este proceso”, reafirmó.El funcionario municipal sostuvo que el jurado calificador fue diverso y con diferentes puntos de vista, lo que no significa que la marca haya sido mala porque cumple con los requisitos; sin embargo, comentó nuevamente que hay algunos aspectos que sí se van a modificar.“En el prototipo ganador la artista plasmó cuatro elementos en una equis, haciendo alusión a los monumentos históricos como el arco de Xallitic; alude al traje típico de la ciudad por toda esta identidad que nos representa; con todo el tema de las aves y finalmente pone los granos de café por concentrarnos en una región cafetalera”, concluyó.