Propuesta para eliminar prisión preventiva busca que haya impunidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, que declara inconstitucional la prisión preventiva.El Jefe del Ejecutivo dijo que esa propuesta, en esencia, lo que busca es que haya impunidad y corrupción.En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, que fijen una postura clara sobre la esencia del asunto.“Hay dos temas en la Corte, una, eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan.“Hoy vamos a dar a conocer eso, para que si los ministros votan por esas medidas que se sepa cuando menos de qué se trata”.Señaló que para las personas privadas de su libertad que no tienen sentencia se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita y no usar esto como pretexto para liberar a diestra y siniestra.“¿Qué pasaba antes? a Elba Esther y a otros los juzgaron o los acusaron de lavado de dinero porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción. Entonces retorcían la Ley porque lo que querían era encarcelarlos. Ahora es delito grave el huachicol, que no era; es delito grave la corrupción, la defraudación fiscal, todo eso. Hicieron modificaciones constitucionales y ahora quieren darle marcha atrás”.Refirió que tras la detención de Bernabé Brizuela, alias "La Vaca", en la Ciudad de México, se desataron actos vandálicos en Colima y se detuvo a dos personas.“Los agarraron con bidones, los pasaron al juez y los dejaron en libertad porque no se demostró (el debido proceso). ¿Qué no un juez debería, independientemente de lo legal, buscar la impartición de justicia? O es nada más que no se integró bien la averiguación y la detención no fue a las 10 sino a las 11 y ya con eso tengo excusa para dejar en libertad”.