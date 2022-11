Protección Civil de Córdoba se puso a inspeccionar gasolineras

Tras el incendio registrado hace unos días en una gasolinera ubicada en la Avenida 1 y Calle 14, en Córdoba, la Unidad Municipal de Protección Civil revisó nuevamente todas las estaciones de servicio que hay en la ciudad.El titular del área, Jorge Tress Martínez, señaló que son un total de 30 gasolineras las que están asentadas en el municipio y todas presentaron sus programas internos, algunas tienen que subsanar algunas observaciones menores que no ponen en riesgo a la ciudadanía o al negocio como tal."Les falta el botiquín, otras la señaletica, es decir son detalles".Explicó que no solo deben cumplir con PC municipal sino con el estado y la Secretaría Energía, por ello las gasolineras son revisadas constantemente.En el tema del incendio en la gasolinera dijo que la falla fue en la camioneta y no en la estación como se había especulado.Sin embargo, esta una carpeta de investigación abierta por dicho suceso.Reiteró que todos estos expendios cuentan con extintores, botón de paro de emergencia, capacitación del personal, y en ésta gasolinera se actuó rápido y aplicaron los protocolos para no poner en riesgo a la población.Cabe señalar que la bomba donde hubo fuego sigue sin funcionar en lo que se realiza dan los resultados del peritaje correspondiente.