El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, aseguró que ya están preparados para atender las emergencias que pudieran generar las lluvias que genere el huracán Grace la noche de este viernes y madrugada de mañana sábado en la Capital.



“Ya estamos preparados ante las lluvias que nos puede dejar el huracán Grace, ya tenemos habilitados los albergues, en el Gimnasio FOVISSSTE y la Aldea Meced y vamos a esperar a ver cómo se comportan las precipitaciones”, expresó en entrevista telefónica.



Apuntó que el Consejo Municipal de Protección Civil ha estado sesionando y coordinándose con las demás áreas del Ayuntamiento, como son Obras Públicas, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Atención Ciudadana y Comunicación Social.



“Estamos realizando perifoneos y dando las respectivas recomendaciones en las colonias que tenemos identificadas de posible riesgo de inundación como son la Ébano, la Revolución, La Lagunilla, Cerro Colorado, Plan de Ayala, Naranjal, Bazo de Andrade, Loma Bonita, Lomas del Seminario, Chapultepec”, destacó Vargas Hernández.



Asimismo, pidió a los habitantes de dichos lugares que resguarden sus documentos importantes y sus enseres domésticos de ser necesarios. “Si cuentan con una casa habitación de dos niveles, suban al segundo nivel lo que son sus electrodomésticos, sus cosas de valor”, recomendó.



En caso de casas que tengan techos de láminas, pidió a sus propietarios sujetarlas bien para evitar que los vientos puedan desprenderlas y evitar cruzar cauces o avenidas de canales o arroyos como el Carneros o Papas.



El funcionario municipal acotó que el área a su cargo ha estado en contacto con el 63 Batallón del Ejército y están en la disposición de activar el Plan DN-III, en caso de ser necesario. Lo mismo, dijo, ocurre con la Guardia Nacional, cuyos elementos están listos para brindar apoyo ante cualquier contingencia.



“El área de CMAS y CAEV están también pendientes y todos los que integramos el Consejo Municipal de Protección Civil estamos atentos ante cualquier situación. Le pedimos a la población que esté atenta a los boletines que se están emitiendo por parte de Comunicaicñon Social y del área de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil (SPC)”, reafirmó José de Jesús Vargas Hernández.



Quitan árboles muertos



Por su parte, cuadrillas del Departamento de Mantenimiento del Arbolado del Ayuntamiento realizan el retiro de árboles muertos en diferentes puntos de la ciudad para mitigar los posibles riesgos que pudieran generar a la población ante la llegada del huracán Grace.



Al respecto, el jefe del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático, Magdaleno Mendoza Hernández, indicó que desde este viernes y hasta mañana sábado tendrán activadas las cuadrillas, vehículos y grúa durante el día y la noche para atender las posibles emergencias.



Y es que las intensas lluvias que se esperan para la Capital del Estado con el paso del meteoro podrían generar inundaciones, deslizamientos y caída de árboles debido también a los fuertes vientos que traería consigo.



Mendoza Hernández acotó que la fuerza de trabajo para el manejo de arbolado contará con doce personas disponibles o integradas en tres cuadrillas y en cuanto los vehículos, contarán con una grúa hidráulica, dos camionetas de 3.5 toneladas y dos pick up para movilizar a los trabajadores y atender donde se requiera.



Por su parte, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) lleva a cabo tareas de desazolve y limpieza de resumidero de vaso de Andrade, donde de acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, es una de las zonas de la ciudad que pudiera inundarse.



Asimismo, el área de Imagen Urbana tendrá 38 trabajadores de guardia en la Central de Abastos, con un camión de volteo, dos camionetas de 3.5 toneladas y una pick up, quienes también apoyarán en las tareas que se requieran estos dos días de máxima alerta.



El DIF Municipal contará con tres brigadas de atención inmediata: una médica conformada por ocho personas; otra de atención psicológica, trabajo social y velatorio con siete personas y una más de atención infantil, confirmada con siete personas. Asimismo, dispondrá de una unidad Pick-Up.



La Dirección de Seguridad Ciudadana dispondrá de 22 patrullas (pick up y cerradas), 16 motos (que se resguardarían en caso de mucha lluvia) y 90 oficiales, más 15 que estarán a reserva en caso de se requiera mayor mano de obra durante la noche.



Entre tanto, la Dirección Municipal de Protección Civil contará con un centro de comunicaciones, siete unidades pick up equipadas y 37 personas operativas divididas en guardias diurnas y nocturnas. Contará además con una bomba de succión, siete motosierras, palas, picos, hachas, carretillas, y un equipo para personas prensadas.