Protección Civil dejó a Coyutla en el olvido tras inundaciones

El vocal del Comité de Afectados por la inundación de Coyutla, Sergio Eduardo Rivera Nasser, acusó que la secretaria de Protección Civil, ante las inundaciones que vivió ese municipio en 2020.Al destacar que la servidora pública quiere hacer pensar a la población que “estamos en la mejor de las situaciones en materia de protección civil”, cuando es todo lo contrario, recordó que en agosto del año pasado el municipio registró “la inundación más catastrófica documentada de su historia”.Dicha inundación, dijo, fue provocada por un fenómeno meteorológico local y pudo ser potenciada por el programa Sembrando Vida, en la micro cuenca del arroyo Coyutla, donde además la infraestructura local y estatal taponea las salidas naturales del agua.Rivera Nasser dijo que si bien en aquel entonces, Osorno Maldonado se presentó en el lugar, la realidad es que a la fecha “no ha hecho absolutamente nada en materia de prevención ni acompañamiento”, en las peticiones de intervención que ese comité hizo llegar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mismas que fueron direccionadas a la dependencia que ella encabeza.“Con el resultado de que nunca la Secretaría de Protección Civil se puso en contacto con el Comité de Afectados ni con el Ayuntamiento al respecto del contenido de la solicitud”.El hombre agregó que igualmente, los afectados desconocen si intervino para que se ejecutara el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social y Natural, pues aunque ya existía en 2020, solo fue hasta que impactó el huracán “Grace” que se puso en marcha, a pesar de que los efectos, si bien fueron graves, peor fue para los habitantes de Coyutla.Criticó que en el caso concreto, el gobierno solo apoyó con despensas, algunas laminas y cosas menores, resaltando más el apoyo solidario de vecinos y comunidades con mano de obra, agua y despensas por algunas semanas.Recordó que el problema de las inundaciones en Coyutla está bien identificado y la Secretaría de Protección Civil no ha hecho algo respecto a este problema que inició desde 1987 con la construcción de la carretera estatal Chote-Espinal-Coyutla.“Y ni siquiera la inundación del año pasado ni la Declaratoria de Desastre Natural han motivado a que esta dependencia actúe, haciendo la necesario en materia de prevención para evitar o disminuir futuros eventos catastróficos”.Reconoció que si bien la SPC no tiene los recursos ni está obligada a actuar de manera directa, por su normativa está obligada a hacer lo necesario en materia de cabildeo, sugerencia y acompañamiento ante las instancias correspondientes para disminuir los eventos catastróficos en materia de protección civil como son las inundaciones, lo que no ha ocurrido.El vocal del comité agregó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se comprometió por escrito a ejecutar el proyecto de un puente auxiliar en la carretera para el año 2022, pero con la advertencia de que haya disponibilidad presupuestal “lo cual genera mucha incertidumbre ante la duda de si para el gobierno estatal esta obra es prioritaria o no”.Asimismo, reprochó que con el paso del huracán también hubo decenas de afectados en ese municipio, pero durante los primeros días del desastre, ninguna autoridad se apersonó en el lugar y aunque se dieron apoyos nunca vistos, no hubo organización en la entrega, pues miles de afectados que no fueron censados, siguen esperando la reposición de enseres y el apoyo de 35 mil pesos que se prometió desde la federación.“El problema es que la gran mayoría ya arregló sus viviendas para no ser presa de las inclemencias climáticas mientras la Secretaría del Bienestar acude a verificar los daños denunciados”.