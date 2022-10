Protesta en Las Vigas es política pero Alcaldes deben atender demandas: Gobernador

Al aclarar que corresponde a los ayuntamientos de la zona atender las demandas de los pobladores, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la protesta en Las Vigas, con la cual cortaron el suministro de agua hacia Xalapa, es política y movida por un panista que buscaba ser candidato en Coatepec.Apenas este lunes, habitantes de comunidades asentadas en faldas del Cofre de Perote cerraron las tubería que abastece a la Capital del Estado para exigir que les construyan un camino que vaya de la cabecera municipal de Las Vigas hacia la localidad de Ingenio del Rosario, en Coatepec.De acuerdo a los pobladores, desde hace años mantienen este reclamo y nunca han sido escuchados.Por ellos, cerraron válvulas de agua del Alto Pixquiac, con lo cual, de acuerdo al alcalde Ricardo Ahued, se verán afectados hasta 150 mil xalapeños.Al respecto, el Gobernador recordó que ya se interpuso una denuncia contra los responsables.“Dentro de las acciones que ha hecho (el alcalde de Xalapa), está la denuncia penal, ahí quien encabeza eso fue un ex candidato del PAN, bueno, que intentó ser candidato del PAN ahí en Coatepec y las denuncias van dirigidas a esos cabecillas, porque están haciendo un manejo político y quizá electorero, aunque no estamos en elecciones”, expuso.En este sentido cuestionó, el qué tiene que ver el agua, de quien nadie es dueño, con sus peticiones, puesto que el agua es de todos.Sobre la obra que solicitan los pobladores, García Jiménez reiteró que ello corresponde a los ayuntamientos.“Son obras de rutas municipales y lo atenderán, pero no corresponde la medida que están tomando, que viola otros derechos primordiales como el acceso al agua y por eso el alcalde Ricardo Ahued interpuso la denuncia penal”, recalcó.El titular del ejecutivo dijo que esta situación se resolverá en la Fiscalía y los alcaldes de la zona tendrán que atender la demanda de los habitantes.