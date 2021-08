Protestan contra antenas de telefonía celular, en Orizaba

En demanda de que paren los trabajos para la instalación de antenas de telefonía celular en las colonias Unión Obrera y El Espinal, una veintena de vecinos de esos lugares se manifestaron de manera pacífica ante Palacio Municipal.



Los inconformes explicaron que aunque en el director de Obras Públicas del Ayuntamiento ha dicho que las empresas cumplen con toda la documentación, saben que no es cierto, pues las irregularidades que se señalaron hace tres años no se subsanaron.



Explicaron que por ejemplo la instalación de una de las antenas tenía que haberse alejado unos metros de la casa más próxima, lo cual no se hizo, pues quedó sólo a cinco centímetros escasos.



Los vecinos señalaron que no se oponen a la tecnología, pero simplemente no la quieren tener prácticamente en su casa, pues temen afectaciones a la salud.



Agregaron que con quiera que hablan expresa su inconformidad, por lo que no saben quiénes firmaron a favor de que se levantaran esas antenas, e incluso conocen que en uno de los casos hay 16 familiares de la dueña del predio en donde se instala una antena.



Mencionaron que por ello, este viernes decidieron manifestarse de manera pacífica para demandar al alcalde que se paren los trabajos, pero no descartan que si no hay respuesta detengan ellos las obras en cada lugar.



Los colonos permanecieron por casi dos horas ante palacio municipal sin que fueran atendidos por nadie.