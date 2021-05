Protestan en Boca del Río por agua maloliente; exigen a CAB líquido de calidad

Habitantes de la colonia Primero de Mayo Sur, en Boca del Río, están desesperados porque desde hace tres semanas reciben en sus casas agua potable con olores fétidos y protestaron para exigir a la Comisión de Agua de Boca (CAB) que les brinde un servicio de calidad.



Señalaron que el líquido que sale de sus tuberías es de color oscuro y quienes se han arriesgado a usarla ya presentan problemas en la piel, además de que afirman podrían presentarse infecciones por la contaminación.



"La estamos recibiendo con olores fétidos, color terrible, achocolatado y con partículas que llegan a las tuberías. Es imposible que se use diariamente, los vecinos se han quejado de que tienen comezón", dijo Felipe Cordero, uno de los afectados.



"Veo la calidad del agua, tan sucia, apestosa, fétida. Dije: ‘Debe ser el tanque, no sirve’. Quito el tanque viejo por uno nuevo y seguimos con el mismo problema. Es el agua de tubería que llega contaminada, guarasapitos llegan con el agua", señaló Agustino López López.



La operadora CAB fue concesionada por el Ayuntamiento de Boca del Río. Por ello, los vecinos acudieron a entregar un oficio con copia para el Alcalde y esperan ser escuchados porque han tenido que comprar garrafones de agua para el uso seguro.



"Hemos tenido que hacer un gasto extra para cuidar la salud. Tenemos muchos hijos pequeños, no es nada agradable tener aguas fétidas. Lo voy a decir con todas las palabras, huelen a huevo podrido, después que nos bañamos la casa huele a eso", refirió Cristian Cordero.



Son alrededor de 300 personas las afectadas de la colonia Primero de Mayo Sur y otras aledañas.



Reclaman que ante la queja, CAB argumentó que hizo pruebas de laboratorio y según los resultados, el líquido está en óptimas condiciones.



"La compañía hizo pruebas de laboratorio que no nos ha querido compartir. Pienso que no pueden ser juez y parte, no pueden tomar ellos las muestras y decir que está bien. Como clientes que somos de una empresa privada nos hemos adaptado a las condiciones que han marcado en costo y tiempos de pago", agregó.



La explicación que obtuvieron los vecinos es que fueron conectados a otro pozo, "perforaron un nuevo pozo en la colonia Cándido Aguilar y nos decían que perforaron 120 metros, agarraron un nuevo pozo y nos conectaron y viene de mala calidad. No está tratada, no es potabilizada", explicó Felipe Cordero.



Los vecinos exigen un servicio de agua de calidad porque la mayoría hizo su pago anual anticipado.