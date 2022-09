Protestan en Palacio Municipal de Mendoza por desalojo del Centro de Atención Múltiple

Padres de familia y docentes del Centro de Atención Múltiple, CAM, marcharon por la avenida Hidalgo y se manifestaron frente al Palacio Municipal, al considerar un abuso de autoridades municipales el desalojo que sufrieron de las antiguas instalaciones de la Facultad de Ingeniería, donde imparten clases a niños de educación especial.Los padres de familia señalan que las instalaciones las prestaron obreros del sindicato de la CIVSA, para que ahí tomen sus clases niños con Síndrome de Down y problemas psicomotrices, entre otros.Pero por alguna razón el pasado lunes mientras impartían la atención, al lugar arribaron autoridades municipales escoltados por policías para informarles que no podían hacer uso de las instalaciones y que debían desalojar."No es justo, el edificio nos lo está dando el sindicato, que es el dueño de esa propiedad, entonces el Ayuntamiento nada tiene que ver con ello, no tienen por qué impedirnos su ocupación", señalaron padres de familia.Este día, los padres de familia marcharon de las antiguas instalaciones de la Facultad de Ingeniería, hacia el Palacio de Ciudad Mendoza, portando cartulinas alusivas a su movimiento.Los manifestantes lamentaron que las autoridades no tengan la sensibilidad para reconocer que los niños con capacidades diferentes también son ciudadanos que ameritan espacios dignos para su educación.Padres de familia formaron una comisión, a fin de iniciar el diálogo con las autoridades en busca de una solución definitiva que ayude a la atención de aproximadamente 40 niños y adultos de Ciudad Mendoza, Nogales, Huiloapan y Acultzingo.