Habitantes de la comunidad de Paso Frijol, municipio de Paso del Macho se manifestaron en las calles y terminaron frente a Palacio Municipal porque llevan cuatro meses sin agua.Señalaron que este tiempo les han mentido con la versión de que la bomba está descompuesta y que ya la van a reparar, “y es el momento que no llega”, expresaron.La versión extraoficial es que el 20 por ciento de los comuneros no han pagado el servicio y que por eso el suministro les fue suspendido.Sin embargo, los manifestantes expresaron que deben quitar el servicio a los que no pagan, pero los que han cumplido con el pago, que les den el líquido porque es un servicio básico y que puede terminar en un problema de salud.Pancartas en mano, los inconformes aseguran que el secretario del Ayuntamiento, y la alcaldesa, Blanca Estela Hernández Rodríguez, han hecho caso omiso sobre este problema.