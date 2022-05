Protestan en Xalapa por desaparecida en Monterrey

La mañana de este domingo, afiliados al SUTCIESAS, realizaron manifestación con motivo de visibilizar la búsqueda de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, quien fue desaparecida en agosto del año pasado en Monterrey, Nuevo León.Victoria Cabrera Secretaria de Finanzas del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social (SUTCIESAS), informó que "Maye", como cariñosamente la llamaban, laboraba como secretaria técnica de posgrado en la unidas noroeste del CIESAS y fue vista por última vez cuando se trasladaba hacia su centro de trabajo.Por esto motivo, compañeros y amigos del centro de investigaciones, decidieron unirse y mostrar su apoyo para con los hijos de Griselda, así como exigir al gobernador de Nuevo León de explicaciones sobre la desaparición, ya que la Fiscalía, ni la Procuraduría han dado seguimiento ni respuestas a las interrogantes"La Fiscalía no le da respuestas, la Procuraduría ya no da respuestas y ahora lo único que le queda es acudir con el gobernador para que gire instrucciones y le den explicaciones concretas de lo que paso con la desaparición de su mamá", dijo.Explicó que como una institución con presencial a nivel nacional, conocen el impacto que puede llegar a tener realizar estos movimientos de lucha en otros estados."Al ser ella trabajadora de CIESAS, nosotros lo que hacemos es humanizarnos también con la búsqueda de Maye y unirnos a su hija, ella hará esta movilización el día de hoy a la 5 de la tarde allá en Monterrey, ella debe sentirse cobijada por los amigos y compañeros de trabajo de Maye. ", comentó.Ante la falta de apoyo del gobierno de Nuevo León y de seguridad social, pues Maye no esta basificada, el colectivo lanzó un llamado al Gobierno de Veracruz para funcionar de enlace y exigir que el gobernador de Nuevo León, atienda a la familia de Griselda.Por su parte, Julio Antonio García Palermo, secretario general del SUTCIESAS, aseguró que la falta de seguridad social es un tipo de violencia con lo que vivía Maye, y que así como ellas hay un 30 por ciento de trabajadores en la misma condición."Mayela vivió distintos tipos violencia estructurales en este país, como la falta de seguridad laboral, la falta de seguridad social, cobertura médica, vivienda", mencionó.En este sentido, llamó a la sociedad y a las autoridades misma a hacer conciencia sobre la importancia que tienen los centros de investigación."Es importante que la sociedad sepa que los centros de investigación servimos y contribuimos para reducir significativamente las brechas tanto en educación como en acceso a cultura, ciencia o tecnología", finalizó.