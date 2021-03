Protestan este #8M por violencia contra mujeres periodistas en zona norte de Veracruz

La periodista y directora de la Revista La Trayectoria encabezó una protesta, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por los ataques de violencia digital con perspectiva de género y el asesinato de una de ellas, ocurrido el 30 de marzo del año pasado, y que aún no hay justicia contra los responsables.



Esta marcha que realizó Brenda Espinoza, con apoyo de su familia, de activistas por la defensa animal, de género y ciudadanos, inició desde el Reloj de la Paz, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines hasta llegar al palacio municipal.



Durante el recorrido, Brenda Espinoza externó que de los tres casos de agresiones a mujeres periodistas, en su caso, el responsable es el hijo del alcalde de Poza Rica y no hay avances de la Fiscalía General del Estado para que le hagan asumir su responsabilidad.



En su mensaje, ya en la explanada del Palacio municipal de Poza Rica, Brenda Espinoza dio un mensaje público donde hizo llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se comprometan a dar resultados, no son los colores políticos, pero si la justicia social que debe hacerse cumplir, especialmente para el estado de Veracruz con altos índices de violencia de género y feminicidios, incluso la muerte de mujeres en la política.



Al término de este acto de protesta pacífica en el marco del día internacional de la mujer, la periodista Brenda Espinoza pidió al alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo que ponga alto a la violencia que se emite durante su administración contra las mujeres.



Posteriormente, los participantes realizaron un performance para un cese a la violencia contra la mujer en Poza Rica.