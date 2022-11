Protestan estudiantes de bachillerato en Boca del Río por caso de bullying

Estudiantes del bachillerato "Esteban Morales" de la ciudad de Boca del Río se manifestaron afuera del plantel educativo para exhibir y denunciar caso de bullying en uno de sus compañeros y se castigue al director por su omisión en el caso, quien ahora impide el ingreso al hermano mayor de la víctima.Así lo detalló Rosa Elena López Peña, madre de los estudiantes, quien estuvo en la manifestación con el apoyo de los demás estudiantes, quienes se apoderaron de la entrada las instalaciones esta tarde, por lo que se suspendieron las clases.Dijo que el menor de sus hijos de nombre Luis Ángel y quien cursa el cuarto semestre de, fue víctima de bullying por parte de tres de sus compañeros, quienes tomaron una foto a su credencial de la escuela, la imprimieron, le agregaron datos personales y la pegaron en varios salones y la cooperativa.Arias Elena expresó que los compañeros de su hijo pegaron la imagen impresa en los salones el lunes pasado y permaneció hasta el martes, sin que el Director supuestamente no se enterara del caso, además de que la compartieron en grupos de WhatsApp.López Peña, aseguró que a consecuencia del Bullying es que su hijo Luis Ángel, de 17 años de edad, cayó en depresión y dejó de ir a la escuela y que, aunado a eso, el Director de la escuela lo quiere expulsar de la escuela.Agregó que, además, el director del bachillerato en lugar de remediar la situación solo la complicó porque ahora impide el acceso a la institución a su hijo Carlos Eduardo, quien tiene 19 años y cursa el sexto semestre."Vengo a ver el caso del bullying y el acoso por parte del director Óscar Rosado Vázquez en contra de mis hijos Luis Ángel y Carlos Eduardo González López, ya que ahorita a mi hijo Carlos Eduardo le prohíbe la entrada y pone a personal para que no le permita la entrada, ahora a mi hijo lo persiguen hasta a los salones y le dicen palabras altisonantes", dijo.Rosa Elena López aseguró que el tema del bullying cometido en agravio de su hijo menor se trata de un caso de acoso escolar grave, ya que todo empezó desde los primeros días de septiembre.López Peña dijo tener por su vida, que no quiere aparecer en fichas de mujeres desaparecidas, por lo que responsabilizó al Director de la escuela vero estima Esteban Morales de cualquier agresión que sufran ella o alguno de sus hijos por su falta de capacidad de actuación."El director no me quiere dar la cara, yo cuando venía con él me daba largas, por ejemplo, citó a los papás, yo hablé con él el día 14 y se reuniría con los papás el día 15 supuestamente y a mí nunca me notificó que él iba a tener una reunión con los papás, solo vino un papá y firmaron un acuerdo donde a mí no se me tomó en cuenta y afirmaron que mi hijo se ganó eso por salir mal en la foto", concluyó.