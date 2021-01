Protestan habitantes de Nogales para que la autoridad no libere a presunto ladrón

En demanda de que se les brinde seguridad y no se libere a un presunto ladrón que tiene historial de robos en viviendas y hasta escuelas, habitantes de la colonia Cecilio Terán se manifestaron ante las instalaciones de la Policía Municipal de Nogales y posteriormente ante la Subunidad de Procuración Integral de Justicia.



Los pobladores, alrededor de cuarenta, señalaron que demandan que haya justicia y que no se libere a quienes detienen cometiendo ilícitos, de lo contrario tomarán otras acciones.



Indicaron que lamentablemente ha habido constantes robos en esa colonia, tanto a casas como en escuelas y comercios, por lo que ya están hartos de que haya inseguridad.



Señalaron que actualmente se han organizado para evitar que se sigan cometiendo más robos en ese lugar.



Mencionaron que su presencia ante la comandancia municipal se debía a que se logró detener a un ladrón, quien mencionaron es un hombre joven que además vive en la misma colonia pero no lo quieren ver libre, o de lo contrario lo entregarán a los grupos de autodefensas.



Los inconformes mencionaron que la policía hace rondines pero no dan resultados.



Luego de permanecer ahí por espacio de una hora, los pobladores fueron informados que el presunto ladrón había sido llevado a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, por lo que se trasladaron hacia allá.



Personal de ese lugar les informó que para evitar que una persona que es detenida como presunto culpable de un delito sea puesta en libertad, es necesario interponer denuncia, de lo contrario no hay forma de que quede en la cárcel.