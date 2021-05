Protestan habitantes del INFONAVIT "El Morro" para exigir servicio de energía eléctrica

Habitantes del INFONAVIT "El Morro", bloquearon la avenida Vía Muerta para exigir se restablezca la energía eléctrica, afirman que desde las 10 de la mañana uno de los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad colapsó y se quedaron sin el servicio.



Se quejaron porque a pesar de los reportes realizados a CFE, no tuvieron respuesta, por ello, decidieron cerrar la vialidad, sólo haciendo presión, los atendieron y prometieron mandar a una cuadrilla.



"Resulta que desde las 10 de la mañana tronó el transformador, se han hecho como 20 reportes y la respuesta de comisión es que no hay personal para arreglar, tuvimos que cerrar la calle y rápido vinieron y que en 20 minutos y que nos quitemos y dijimos que no, hasta que nos pongan la luz", indicó Susana López.



Afirman que son más de 500 familias las afectadas en 14 edificios del INFONAVIT.



Con las altas temperaturas registradas durante este día, afirman que sus alimentos se echaran a perder y quienes tienen venta de alimentos serán los más afectados.



"Ya son más de 6 horas, tenemos comida que se echan a perder, tengo pollería y tengo pollos guardados y se van a echar a perder y quien los va a pagar", dijo Natividad Vera.



Los afectados bloquearon durante la tarde la avenida principal que comunica toda la zona del INFONAVIT y colonia El Morro.