Protestan indígenas por ataques contra zapatistas y pueblos originarios

Integrantes del Congreso Nacional Indígena se plantaron en la plaza Sebastián Lerdo para reclamar los ataques paramilitares a las comunidades zapatistas en Chiapas y el despojo a los pueblos originarios de Veracruz por empresas trasnacionales.



Al respecto, Oscar Espino, miembro del CNI, región Totonacapan, dijo que esto es una exigencia a nivel nacional, donde se impulsa "la segunda acción global contra la guerra al EZLN, los pueblos y la vida: Samir Vive".



"Ha habido una serie de ataques a comunidades zapatistas, comunidades del Aldama, Chiapas, y también en las comunidades de Tila, Chiapas, ha habido ataques armados por grupos paramilitares que han estado siendo solapados por el gobierno mexicano".



Señaló que los mega proyectos en contra de los recursos naturales del Estado de Veracruz no han sido cancelados y continúan repercutiendo a gran parte de la entidad, no sólo en territorio, sino también a la vida humana.



"Tenemos el mal llamado Tren Maya, el corredor Transístmico, los proyectos de hidroeléctricas, gasoductos. En Veracruz hay una serie de despojos a las comunidades indígenas, sigue el plan de trasvase del río Pánuco, hay un plan de trasvase del Cazones, el gasoducto Tuxpan-Tula y demás".



Además, lamentó que la violencia originada por el crimen organizado y las corporaciones policiacas no cese.



"Denunciamos la violencia de los grupos del crimen organizado y de las corporaciones policiacas que siguen cobrando la vida de jóvenes en todo Veracruz, mientras los gobiernos de cuarta, simulan con su soberbia mesas de construcción de la paz, y al mismo tiempo las y los jóvenes siguen siendo secuestrados, desaparecidos y asesinados", concluyó.