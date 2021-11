Protestan por cierre de Centro de Desarrollo Artístico Integral, en Xalapa

Este viernes, adultos con discapacidad y padres de jóvenes que tomaban clases en el Centro de Desarrollo Artístico Integral (CEDAI), se aglomeraron en la Plaza Lerdo para protestar por su reciente cierre, tras 15 años de estar servicio.Blanca Ríos Hernández, madre uno de los jóvenes que asiste a los cursos impartidos en este establecimiento dependiente del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), señaló que pese a que pagó la inscripción al semestre y la mensualidad, y compró todos los materiales necesarios, el pasado miércoles 3 de noviembre fue citada para devolverle lo invertido debido a que el plantel cerraría sus puertas, dejándola sin opción de dónde estudiaría su hijo."Nosotros solicitamos que se reabra, no nos pueden dejar así nada más, sin siquiera una explicación y desaparecernos así en un chasquido de dedos, sin que tomaran en cuenta las necesidades de nuestros hijos", expresó la madre.La tutora indicó que durante muchos años este centro estuvo funcionando en la Casa Sol o Casa del Niño, donde les prestaban las instalaciones; cada año, según ella, los han ido "haciendo menos", porque al cambiarse a una sede con apenas tres aulas y sin patio, se redujo el número de alumnos inscritos.Después, con la llegada de la actual directora General del IVEC, Silvia Alejandre Prado, los mudaron al Jardín de Las Esculturas y ahora, en el retorno paulatino a las modalidades presenciales, al preguntar cuándo regresarían las clases del CEDAI les informaron que este desaparecería definitivamente."Nos dijeron que ya no teníamos servicio para nuestros jóvenes, porque se cerraba y que no había opción, que si queríamos los podíamos apuntar a los talleres inclusivos, y nosotros tenemos personas con discapacidad, adultos que ya no tienen espacios en ningún otro lugar por la edad", comentó.Acompañada por otros padres, Blanca Ríos señaló que en el plantel contaban con cinco tutores que ya tenían 15 años de experiencia y sabían cómo trabajar con los alumnos, por lo que llevar a los estudiantes a otro lugar donde los docentes no tienen el mismo acercamiento es una cuestión que les preocupa.Finalmente, manifestó que mientras que en éste centro pagaban alrededor de 260 pesos de mensualidad, y una inscripción de 800 o 900 pesos, resultará muy complicado costear las cuotas de un establecimiento privado.