Próxima semana podrán consultarse boletas de calificaciones por Internet, garantiza SEV

La próxima semana, padres de familia y alumnos de educación básica en todo el Estado podrán acceder vía Internet a la información de las boletas y certificados de preescolar, primaria y secundaria, adelantó el titular de la Secretaría de Educción de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



El funcionario estatal dejó en claro que la dependencia a su cargo trabaja en una plataforma para que padres de familia puedan acceder e imprimir los documentos desde sus hogares, con el fin de evitar el riesgo de contagios por el coronavirus.



Será a partir del 18 y 19 de junio, cuando se podrá acceder a esta documentación de todas las escuelas públicas y privadas de educación básica en el Estado.



“Es la primera vez que, por ejemplo, en el estado de Veracruz estamos desarrollando un programa para que ya las boletas sean electrónicas y manejar lo mínimo de papel, para que no se vaya a dar algún tipo de trasmisión a través del papel a estudiantes”, explicó.



Y es que el pasado día 5 de junio, concluyó el ciclo escolar para Educación Básica, donde el avance de los contenidos educativos se logró gracias a la plataforma “Aprende en Casa”, que se habilitó por los diversos canales de la SEP, SEV, así como por RTV y a través de material que se hizo llegar a los lugares donde no se tenía acceso a estas tecnologías para que los estudiantes pudieran continuar su educación.



En lo que se refiere a la Educación Media Superior, en el caso de Bachillerato, el ciclo escolar 2019-2020 concluye el 3 de julio próximo, por lo que el acceso a los certificados y boletas vía electrónica será el 20 de ese mes.



Adelantó que el regreso a clases para Educación Básica en territorio estatal se tiene contemplado para el 10 de agosto próximo, donde reiteró que se acatará la indicación federal de que se hará siempre y cuando el semáforo de COVID esté en verde, para que no represente ningún riesgo para los estudiantes.