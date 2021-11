Próximo Alcalde de Coatepec garantiza atención a Bomberos

El alcalde electo de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, indicó que una vez que tome posesión en el cargo, se reunirá con los elementos del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, al ser cuestionado sobre si su administración continuará apoyando las nóminas de los tragafuegos.Andrade Rivera reconoció el trabajo que hacen estos trabajadores, por lo que admitió que la agrupación requiere de atención, además de que será necesario mantener las condiciones de seguridad y de protección para la población que ofrece la estación de bomberos.“Eso lo tenemos que ver ahorita entrando (…) sabemos que muchos son voluntarios y están haciendo un trabajo altruista, un trabajo comprometido. Desde luego el Cuerpo de Bomberos necesita atención y seguramente tendremos una charla, una plática para que tengamos las condiciones de seguridad y de protección para la comunidad de Coatepec”, detalló.En otro tema, adelantó que su Gobierno dará prioridad a los sectores y comunidades que han sido abandonadas por las administraciones anteriores, pues destacó que hubo mucha desatención.“Hay localidades que han sido abandonadas no por ésta, sino anteriores administraciones que han pasado, los recursos no son adecuados para hacer inversión, que no alcanza (…) pero sí hubo mucha desatención en gobiernos anteriores y vemos que las necesidades actuales son muchas, vamos a dar prioridad a lo que creemos que urge, también apoyar al campo”, abundó.