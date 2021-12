Próximo Alcalde de Orizaba todavía no dialoga con Sindicato sobre vacunación

El alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, reconoció que aún no hablado con los dirigentes del sindicato del Ayuntamiendo luego de advertir que persona no vacunada, sea de confianza o sindicalizada, no podrá trabajar en su administración.“Todavía no soy alcalde en funciones, entonces todavía no hay como tal la personalidad para poder empezar a platicar con el Sindicato. Lo que hemos estado haciendo es tener contacto con los coordinadores, con Recursos Humanos que nos ha permitido al actual alcalde Igor Rojí, que tengamos entrevistas con coordinadores, pero con el sindicato en sí todavía no nos citamos”.Recordó que la decisión tomada es que todos los empleados municipales estén vacunados para poder seguir laborando."Entonces estamos analizando uno por uno de quienes están vacunados, quiénes no se han vacunado por desidia o por criterio propio, pero en el caso de la nueva administración va a ser una exigencia".Y es que dijo que no tienen la culpa los ciudadanos del criterio del trabajador que no se quiere vacunar.De igual forma apuntó que buscara su gobierno eficientar todos los servicios para la población, a eso responde el hecho de que hayan sido ya desaparecidas para su gobierno las direcciones.