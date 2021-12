Próximo dirigente del PAN en Veracruz se conocería esta misma noche

La secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón Laviada, estimó que esta misma noche se conocería la tendencia de quién sería el nuevo dirigente estatal en Veracruz."Yo creo que por la noche se podría saber por dónde es más o menos la tendencia, la noche de hoy (domingo) desde luego, porque se van a ir contando los votos, ya el proceso es un poquito más dilatorio, pero finalmente hoy por la noche podremos saber a quién le favorece la tendencia", comentó en entrevista.No obstante, Patrón Laviada aclaró que no podrán adelantar un resultado preliminar hasta que no hayan cerrado las casillas y no se hayan contado los votos, ello para dar certeza de quién será el nuevo líder del blanquiazul en la Entidad Veracruzana."Tenemos que esperar a que cierren las casillas, hasta que estén contabilizados los votos, a que estén las actas, aquí somos muy responsables, no podemos dar ganador a nadie hasta que verdaderamente tengamos los números, hay que estar certeros de que quien haya ganado sea la voluntad de los panistas de Veracruz", manifestó.Acotó que quien resulte ganador deberá esperar un periodo de tiempo para asumir el cargo, porque se deben agotar los tiempos de impugnación ante la Comisión de Justicia intrapartidaria y posteriormente ante los órganos jurisdiccionales electorales local y nacional."En Acción Nacional vivimos nuestros procesos muy transparentes, muy claros y que tienen sus tiempos, esto (la toma de protesta del ganador) no podemos definir hoy cuando sería, pero por lo menos decir que hoy por la noche, ya podremos saber quién es la persona o el equipo que los veracruzanos han elegido para que sea un presidente", mencionó la también diputada federal.Adicionalmente, comentó que hoy la militancia panista está ante dos planillas (la de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y la de Federico Salomón Molina), que hicieron campaña en el último mes."Estuvieron recorriendo el Estado, en cada rincón, haciendo sus propuestas de un PAN cercano a los ciudadanos que es lo que buscamos en el PAN", manifestó.Expuso que la contienda interna se ha desarrollado con los ánimos "elevados", pero afirmó que los dos contendientes lo han hecho de forma democrática y buscando el mejor resultado para el blanquiazul, Veracruz y México.Además, lamentó la "persecución política" que ha sufrido Tito "N", excandidato al CDE, quién está detenido y sometido a un proceso penal por el delito de fraude."Ha sido una persecución clara del Gobierno del Estado, podemos ver que él fue funcionario en el 2013 y hoy lo están persiguiendo cuando el buscaba ser presidente del PAN en Veracruz, esto es algo que también hemos repudiado a cualquier partido político, a cualquier persona opositora, se merecen respeto, vivimos en un país de libertades", manifestó.La legisladora ante el Congreso de la Unión afirmó que no quitarán el "dedo del renglón" en la detención del ex contendiente, algo que le manifestaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que "cese" la persecución contra los opositores al Gobierno morenista en la Entidad.