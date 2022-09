Próximo lunes, Sindicato de Trabajadores de Salud tendrá elecciones en Veracruz

El próximo lunes 19 de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) renovará sus secciones en Veracruz, luego de que, por casi 30 años, la dirigencia se mantuviera en manos de una misma persona o grupo, por lo que se considera un hecho histórico, ya que, de manera plural se realizará este ejercicio democrático entre trabajares de Salud.La planilla “Guinda” para la dirigencia del SNTSA Sección 26 zona centro, se encuentra encabezada por el candidato Antonio Ortiz Fernández, enfermero del Centro de Salud Gastón Melo, con 23 años de servicio y quien destacó que en esta ocasión aparecerán tres nombres en la boleta y el cambio lo decidirá la base trabajadora.Será el lunes 19 del presente mes, cuando se instalen las casillas en las jurisdicciones respectivas, en un horario de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde, mientras que en los hospitales iniciarán desde las siete de la mañana y hasta las nueve de la noche.“Por primera ocasión durante muchos años, no va aparecer un solo circulo, van aparecer tres y con el respeto para mis compañeros de otros círculos, la mejor opción es la planilla Guinda”, dijo el aspirante a dirigir los destinos del sindicato para el periodo 2022 – 2026.Ortiz Fernández, adelantó que la primera propuesta de las 20 que plantea de llegar a la dirigencia, es el contar con un Bufete Jurídico que acompañe a los trabajadores ante cualquier situación laboral que pueda enfrentar, desde el principio y al final para evitar que terminen contratando abogados.“Son 20 propuestas, número uno es bufete jurídico, el trabajador necesita certeza laboral. Que el bufete jurídico se involucre en el proceso de los trabajadores en materia laboral, desde el principio y al final, porque luego el trabajador termina contratando un abogado”, explicó al mencionar que dentro de las acciones está el respaldo para la base ante cualquier modificación laboral en el programa IMSS Bienestar.“Nuestros líderes van a velar porque nuestros derechos se sigan respetando, también quiero comentar que, si llegara haber alguna modificación a la reforma, con este IMSS Bienestar, que los trabajadores se sientan seguros, que la ley no es retroactiva, que para nosotros no nos va a tocar”, apuntó.El candidato consideró que en el proceso de elección debe haber “piso parejo” para todos los candidatos, así como respeto a la voluntad de la base.“Debe existir el piso parejo, yo sé que hay algunas cosas por ahí, pero yo creo que el trabajador debe decidir, nosotros somos candidatos y nos debemos dedicar a dar a conocer las propuestas y debemos de respetar a nuestros compañeros de las otras planillas, porque al fin de cuentas son trabajadores de la misma casa y pertenecemos a la misma sección 26”.El aspirante a dirigir los destinos del organismo sindical que comprende las Jurisdicciones Sanitarias de Xalapa, Córdoba y Orizaba, que engloba alrededor de 6 mil afiliados, invitó a la base a emitir su voto y generar el cambio que se necesita en el sector Salud, por lo que pidió el 3 de 3 para planilla Guinda en la zona sur, centro y norte del estado.