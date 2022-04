Próximo martes, jornadas gratuitas de “Vasectomía sin Bisturí”, en Río Blanco

A fin de garantizar una correcta planificación familiar e incluir a los hombres en el protocolo preventivo este próximo martes se llevarán a cabo las jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí.En coordinación el DIF de Río Blanco, y la Jurisdicción Sanitaria número 7, hicieron el exhorto a participar en la Campaña Gratuita que se llevará a cabo el próximo martes 12 de abril.Las instalaciones del Consultorio Médico DIF, ubicado en Norte 17 sin número, de la colonia Unión y Progreso serán la sede para la práctica de los procedimientos, en horario de 8:00 a 15:00 horas.Los requisitos para los interesados son: ir en ayuno y presentar credencial del INE. Es importante recordar que antes del procedimiento la persona puede tomar un baño, usar ropa interior ajustada y si es posible, asistir acompañado.Cabe destacar que algunas de las ventajas de realizarse la Vasectomía es que no es necesaria la hospitalización del paciente, no requiere estudios pre operatorios, la persona puede realizar trabajo físico después de 48 horas, no ocasiona molestias después de la operación, no provoca efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no tiene ningún riesgo para su salud.