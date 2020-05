Proyectan reabrir parques y Paseo del Río Orizaba, con medidas preventivas

El Paseo del Río Orizaba y los parques de las colonias serán los primeros que se abrirían al regresar la normalidad controlada, señaló el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Orizaba, Román Rodríguez Martín.



Explicó que se tiene proyectado abrir el Paseo del Río Orizaba, ya que es un lugar grande, por lo que si la gente mantiene sus medidas preventivas, como es el cubrebocas y cuidar la sana distancia, no habrá mayor problema.



Comentó que la gente que llegue al Paseo del Río verá que se hicieron algunas remodelaciones, pues por ejemplo se amplió la jaula de los jaguares y la leoncita estará en una jaula más grande.



Recordó que cuando les donaron a la leoncita, se resguardó en una jaula que estaba bien por su tamaño pero ahora ya necesita mayor espacio porque creció.



Indicó que además del Paseo del Río, se abrirían también los parques en las colonias, en tanto que los últimos en hacerlo serían el parque Apolinar Castillo, la Alameda y el de La Concordia, ya que son lugares muy concurridos y la recomendación es que no haya mucha gente en los espacios públicos.



El director de Comunicación Social señaló que a la par de las medidas que se toman para prevenir los contagios de COVID-19, se trabaja ya en medidas preventivas del dengue, que a lo mejor la gente no se acuerda "pero el año pasado nos fue muy mal".



Rodríguez Martín mencionó que ese tema era atendido normalmente por el Gobierno del Estado, por lo que el año pasado no se programaron acciones municipales en el combate al dengue pero ahora se decidió que entre el Ayuntamiento a trabajar en esto.



Consideró que el Gobierno del Estado, después de ver cómo estuvo el 2019 con esa arbovirosis, tome también acciones, por lo que así se reforzaría esta parte.