Apolonias Do Bem busca que odontólogos del sur de Veracruz apadrinen la reconstrucción de sonrisas en mujeres que han sido víctimas de violencia, informó Beatriz Villanueva Collins, especialista en ortodoncia y voluntaria de la organización.El proyecto, Apolonias, forma parte de Dentista Do Bem, que tiene presencia a nivel mundial y actualmente tiene 100 dentistas inscritos.“Es un proyecto de ayuda de voluntarios odontólogos y es un proyecto parte de la organización internacional Turma Do Bem, Apolonias es dirigido a las mujeres víctimas de la violencia doméstica de mujeres que tienen afectados sus dientes, por maltrato físico, cómo participamos, nos contactan, las contactamos, las evaluamos y como requisito deben tener su denuncia”, aseveró.Dijo que posteriormente se les envía con un odontólogo voluntario y es que inicia el tratamiento con el especialista.Villanueva Collins, recordó que los casos de violencia física hacia la mujer se incrementaron con el confinamiento por pandemia de coronavirus.Además, aclaró que el dentista decide qué cantidad de pacientes atenderá, pues reiteró se trata de una labor voluntaria.“Después de la pandemia el número de voluntarios se redujo, las condiciones han sido difíciles, también lo que conlleva el entorno social, hay voluntarios que no pueden seguir participando, ahorita debemos tener alrededor de 100 voluntarios”, comentó.Uno de los requisitos principales es que el dentista cuente con cédula profesional, otorgando datos personales y de contacto, además de definir a cuántas mujeres podría atender voluntariamente.