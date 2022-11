Proyecto de separación de basura entre Orizaba e Ixtaczoquitlán se concretaría en 2023

El proyecto de la planta de separación de residuos sólidos “Ecori”, por ahora está detenido, toda vez que ha faltado coordinación entre Orizaba e Ixtaczoquitlán, indicó el alcalde de Pluviosilla, Juan Manuel Diez Francos, quien consideró que quizá la falta de experiencia en la administración municipal es lo que ha llevado a su homólogo a no concretar el tema.“El proyecto que teníamos era terminar el 31 de diciembre, sin tirar ni un sólo gramo al relleno sanitario. Eso se iba a hacer en coordinación con el municipio de Ixtaczoquitlán, nos ha faltado un poco más de coordinación, a lo mejor es culpa mía y no nada más del Presidente de Ixtac”.Explicó que en el área de desechos sólidos inorgánicos que está en territorio de Orizaba es el 60 por ciento y el 40 por ciento que son orgánicos se pretende hacerlo con Ixtaczoquitlán, para que ambos municipios se beneficien. “Nosotros recogerle los desechos inorgánicos y ellos los orgánicos”.Reconoció que el proyecto va un poco lento y lo está coordinando la planta de Holcim Apasco, pero insistió que no ha caminado con la velocidad que tendría que llevar.El munícipe sostuvo que no se ha cancelado y que van luchar porque pronto ya sea realidad. “Claro, cuesta un poco de trabajo arrancar una administración y creo que el presidente Nahúm le está costando enrolarse y aprender, pero yo espero que el próximo año aterrice”.Indicó que si avanza este proyecto, Orizaba se convertiría en la primera ciudad de Latinoamérica que no tiraría ninguna basura al relleno sanitario.Recordó que por cada tonelada que Orizaba deposita en el relleno sanitario tienen que pagar 310 pesos. “De cada 100 toneladas estamos dejando de depositar 60 toneladas, y adicionalmente esas 60 las vendemos, nos las paga APASCO en 80 pesos”.