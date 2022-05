Proyecto de sistema de salud universal en México no prosperará: profesor UNAM

El proyecto de un sistema universal de salud en México no prosperará, consideró Arnoldo Kraus, médico y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien consideró que primero se deben resolver problemas básicos, como es el abasto de medicinas."Me parece que sería muy bueno pero nunca se va a lograr porque esto ya se ha planteado y la gente que acuda a uno y otro hospital de los que tú mencionas, son personas que provienen de medios socioeconómicos diferentes y debería de ser así por supuesto pero no lo es y no lo va a ser".Incluso dijo que las promesas hechas por Andrés Manuel López Obrador en materia de salud no se han cumplido, fracasado, pues lo ofrecido a inicio de gobierno no se logra ver.Y aunque indicó que es de entenderse que la pandemia ha sido algo grave y difícil, no es impedimento para avanzar en cosas básicas como el abasto de las medicinas de diferentes tipos.En este sentido se le preguntó sobre el manejo de la pandemia en México, a lo que expresó: ha sido mala."Estoy convencido por datos que he leído, datos fidedignos que quienes más han muerto son gente pobre, es decir la población vulnerable en mayor proporción y esto se debe a la pobreza pese a la falta de hospitales suficientes".Añadió que el discurso de que se dio un buen tratamiento a la pandemia en el país, sólo es un lenguaje gubernamental. "Y tampoco podemos decir que esto es culpa del actual gobierno, pues las herencias del PRI y PAN son muy cancerosas y dejaron un sistema de salud muy endeble".