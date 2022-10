Proyecto fallido: Cancelarían construcción de 12 Ciudades Judiciales en Veracruz

La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, reveló que se contempla cancelar la construcción de 12 ciudades judiciales en el Estado ante las complicaciones financieras que implicarían.Recientemente, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, el Poder contaba con 20 contratos vigentes de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de Ciudades Judiciales.No obstante, al 31 de diciembre del año pasado existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno, mientras que las 4 que ya operan han costado 260 millones de pesos al Poder.Al respecto, Romero Cruz explicó que se contemplaban en total 21 ciudades judiciales pero ahora esto resulta imposible, pues construir las 12 pendientes provocaría un endeudamiento por varios años."No lo podemos hacer, el Poder Judicial no está para construir tantas ciudades judiciales (…). No podemos endrogarnos por tantos años, endeudaríamos al Poder Judicial al construir tantas ciudades judiciales", dijo.La Magistrada Presidenta detalló que por ello analizan los contratos de estos proyectos pendientes para determinar si se rescinden o no."Los contratos todavía están en revisión, todavía están en revisión, ¿sí? Para efecto de poder si se rescinden los contratos o no", dijo luego de visitar el Puerto de Veracruz al participar como invitada al desfile militar por el 201 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas.De acuerdo al ORFIS, las 12 Ciudades Judiciales que no presentan avance físico alguno son Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.Siendo Coatzacoalcos y Poza Rica los que presentan mayor rezago.