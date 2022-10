Psicología-Xalapa, sin rumbo: faltan profesores, hay plazas vacantes y egresos a la deriva

En medio de la pandemia nuestra entidad vivió un proceso administrativo de cambio en la Dirección de la Facultad, esto supuso un reto para quienes conformamos la planta docente y administrativa, que en el compromiso por mantener una educación de calidad nos vimos en la exigencia de adaptarnos a las cambiantes condiciones sociales y sanitarias.Para las y los estudiantes que no conocían la facultad, quienes hoy representan el 70% de la comunidad estudiantil o para quienes están por egresar, queremos decirles que si bien siempre han existido áreas de oportunidad y puntos de mejora… nunca como ahora nuestra Facultad se encuentra sin rumbo.Es un hecho sin precedentes que la formación de nuestros estudiantes y el mantenimiento de un ambiente laboral para atenderla se encuentran en un estado de inatención, no representando una prioridad en el quehacer diario de quien nos dirige.Y no es que antes todo estuviera bien; sin embargo, hay situaciones que rebasan el entendimiento de quienes confluimos en aulas y pasillos, por ejemplo:● Hasta el día de hoy, 12 de octubre, 10 semanas después de haber iniciado clases, 7 experiencias educativas se hallen sin profesor asignado, afectando en promedio a 210 estudiantes.● Existen dos plazas de docentes de tiempo completo que no han sido designadas.● Hay 170 estudiantes sin un plan de egreso acorde con sus trayectorias.● Del total esperado de estudiantes que deben egresar, solo lo ha hecho el 60%.¿A qué se debe esta situación?La designación de docentes para cubrir los interinatos de las experiencias educativas, así como de los tiempos completos, es un proceso que incluye el respeto de los perfiles avalados por las academias de cada área de conocimiento, la debida convocatoria y el proceso de designación.Pero aún bajo el supuesto de que se asigne docente para estas experiencias educativas en los próximos días, vale la pena señalar que no son suficientes 6 semanas de clase para alcanzar los propósitos formativos en cada una de ellas. Esto atenta contra el derecho humano fundamental a la educación, mismo que debe ser garantizado a cada uno de nuestros estudiantes. Es evidente que esta situación deriva de las omisiones de quienes tienen a su cargo la administración de los recursos humanos dirigidos a cumplir con esta misión.Debió realizarse una programación académica en tiempo y forma, por lo menos cuatro meses antes de que concluyera el período escolar anterior, con base en el calendario de la Secretaría Académica, contemplando los recursos disponibles y las necesidades escolares de la institución, evitando de este modo el fenómeno que se está presentando.Sin embargo, todo este proceso se ha visto retrasado por los llamados “errores en el procedimiento”, que corresponden más bien a que: 1) estos perfiles no se ajustaron a los requeridos para impartir las Experiencias Educativas a cubrir, 2) los perfiles de tiempo completo convocados fueron diseñados de forma específica para favorecer a dos personas y 3) se impidió injustificadamente la participación de algunos profesores.Esta actitud discrecional y falta de ética es la que explica que la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud haya rechazado en reiteradas ocasiones estos perfiles para las plazas de tiempo completo y que en Exámenes de Oposición se declararan desiertas las Experiencias Educativas, con resultados como: no cubrió perfil o no reúne los requisitos, retrasando los procesos de asignación hasta el presente.Otra expresión del proceder inadecuado por parte de la dirección de la Facultad para la asignación de experiencias educativas ha sido negar o impedir que algunos docentes, que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias, puedan entregar sus documentos o ser designados para cubrir los interinatos, sin que se les comunique de manera fundada y motivada la negativa de su no participación.¿Esto se ha denunciado?Desde el mes de marzo del presente año se entregó un documento en la Dirección General del Área de Ciencias de la Salud donde se informaban estas irregularidades, sin que a la fecha se cuente con una respuesta o intervención concreta.En Junta Académica del 26 de agosto de 2022 diversos docentes solicitaron en pleno información de la manera en la que se habían elaborado estos perfiles para cubrir los tiempos completos de forma interina y se planteó que los mismos se definieran con base en las necesidades planteadas por las academias por áreas de conocimiento. La directora se comprometió a consultar a la Dirección del Área de Ciencias de la Salud si era posible hacer cambios a los perfiles, pero hasta la fecha tampoco se ha obtenido respuesta.Preocupados por esta y otras situaciones y molestos por sus consecuencias, pero sobre todo convencidos de que no debemos permitir que problemas de esta índole sigan ocurriendo, decidimos documentar estas irregularidades y exigir la inmediata intervención de las autoridades universitarias.Por lo que el día 10 de octubre del año en curso, nos dirigimos al Rector, a la Abogada General, al Contralor, a la Defensora de los Derechos Universitarios, así como al Director del Área Académica de Ciencias de la Salud, mediante un oficio y expediente en que se documentan estos hechos.Es urgente el regreso de nuestra Facultad a la vida institucional, esto es, que se cumplan a cabalidad los lineamientos que se han construido para regular la actuación de cada uno de los que formamos parte de ella y resolver los graves problemas que actualmente nos aquejan como comunidad, siempre basándonos en los principios de honestidad y transparencia que exige nuestra Universidad y sociedad.Compartimos contigo estos hechos con la intención de que los conozcas, analices y asumas una posición informada, a través del siguiente link:https://drive.google.com/drive/folders/1Gpz5XkRzBTfnKRxg58u3YsZtK9rnoCji