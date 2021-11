PT plantea reforma para que diputados no cambien del partido que los postuló

Si se da la sobrerrepresentación en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, al integrarse al grupo legislativo de MORENA a dos diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es su problema y ellos deben resolver este tema, aseguró Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT).En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista, señaló que su partido se quedó sin bancada, al renunciar los diputados Paul Marie Martínez de Perote, Ana Miriam Farráez Centeno de Xalapa y Luis Donaldo Zarate de Coatepec, abanderados por este instituto político y quedarse solo con dos diputados.Ante esto, dijo que se analiza la posibilidad de conformar un grupo mixto con los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), del Verde Ecologista de México PVEM) y de Fuerza por México.Reveló que este tema lo está viendo el diputado Ramón Díaz Ávila, quien ya había sido designado como coordinador de la bancada petista por la dirigencia nacional, al sumar cinco diputados y que a la postre renunciaron a este partido y se integraron a la bancada morenista.Explicó que, en reunión sostenida, previa a rendir protesta como legisladores del incipiente Congreso estatal, y todos reafirmaron su permanencia en las filas del PT, y “con sorpresa nos enteramos que al instalarse la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, deciden integrarse al partido guinda.Dijo que lo que más sorpresa le causó fue la decisión tomada por Bonifacio Castillo, quien fue rescatando de otro partido hace seis años y contendió con las siglas de MORENA en alianza con el PT, y con extrañeza se va a otro instituto político.Mencionó que al PT no le afecta está situación, sino a los ciudadanos que votaron por ellos, y lo que tenemos que hacer es decirles que les vaya bien, “bien idos, pero con el PT ya no contarán”, subrayó.Insistió en que no pueden hacer nada por retenerlos, “esto pasa en todos los partidos, hay que cambiar la ley para determinar que quienes ganen en un partido ahí se queden”, aseveró, para luego descartar que el Gobierno estatal esté presionándolos para decidir esa situación, “yo entiendo el concepto de poder, pero el tema no es de poder y ellos tienen que hacer su política”, concluyó.