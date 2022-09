Puebla, Tlaxcala y Veracruz estarán coordinados con un mando militar de la GN

La incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA cayó “como anillo al dedo”, afirmó el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien confirmó que ahora Veracruz, Puebla y Tlaxcala están coordinados con un mando militar y se vigilará que las autoridades municipales colaboren en materia de seguridad.En conferencia de prensa en la Fortaleza de San Carlos de Perote se explicó que ahora la Sexta Región Militar contará con responsables de la Guardia Nacional en cada una de las 5 zonas militares que tienen en conjunto dichas entidades, las cuales se coordinarán con un mismo mando.Al respecto, García Jiménez señaló que, como parte de los acuerdos en materia de seguridad reforzados este sábado con el gobernador, Miguel Barbosa, estarán vigilantes de que las autoridades municipales de ambas entidades también actúen contra los grupos delincuenciales y que las policías locales no estén coludidas.“Tenemos un diagnóstico muy similar entre ambos estados respecto al nivel de participación que se hace desde el nivel municipal; tenemos una ventaja importantísima“En ambos estados el mando regional militar es compartido; Puebla y Veracruz tienen el mismo mando militar, entonces eso, por lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores y por lo tanto ya en el Congreso de la Unión de pasar la operatividad de la Guardia Nacional a nosotros nos cae como anillo al dedo porque el día de hoy solamente tuvimos que coordinar lo acordado con un sólo mando militar”, expuso.Reiteró que Veracruz, Puebla y Tlaxcala se encuentran coordinados por un mismo mando militar y en Puebla, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se realizan mesas regionales con la participación de mandos federales y presidentes municipales.“Esta vinculación para exhortar por una participación coordinada en las estatales y desde luego hemos acordado que nuestros pares, aquí en nuestro caso la secretaria de Gobierno de Puebla y el secretario de Gobierno de Veracruz tendrán esta comunicación a fin de estar hablando de manera permanente con alcaldes de ambos lados limítrofes a fin de que exista colaboración (…).“Estaremos vigilantes de que no exista un involucramiento de la autoridad municipal en solapar anidar a grupos delincuenciales, confiamos que no será así, pero vamos a estar muy atentos”, agregó.García Jiménez dijo que gracias a estos acuerdos se logró la detención de Gustavo Abigaíl Díaz, “el Pino”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista de Veracruz, Julio Valdivia Rodríguez.“Tuvo que ser esta triangulación de información y operativos para finalmente dar con él; no es nada más que hagamos las mesas, la fotografía, no, nosotros estamos aterrizando los acuerdos haciéndolos efectivos”, mencionó el mandatario de Veracruz.Por su parte, Miguel Barbosa destacó que el mando militar compartido con la Sexta Región Militar a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, es importante, pues Veracruz es tan extenso que tiene 3 zonas militares y Puebla tiene una, además de Tlaxcala que cuenta con otra.“Son 5 zonas militares y la verdad lo correspondiente, los responsables de la Guardia Nacional en cada zona, serán 5 responsables equivalentes a las zonas militares, eso nos facilita mucho porque tenemos que hablar no con 2 regiones distintas, con una sola región”, agregó.