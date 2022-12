Pueblo y autoridades de Soledad Atzompa piden al Gobernador concluir obras

Alrededor de 200 habitantes del municipio de Soledad Atzompa llegaron a la ciudad de Xalapa para una reunión con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para pedir que termine obras inconclusas y atienda necesidades en diferentes sectores como lo es salud y educación.Dentro de los asistentes se encontrarían autoridades de las cuarenta y dos comunidades del municipio, así como ciudadanos, líderes políticos, organizaciones, derechos humanos y partidos políticos incluyendo MORENA; “la petición no es de algún partido político ni de alguna autoridad en particular, sino que la demanda es de toda la población y ahí incluye todos los partidos políticos, todas las autoridades y todas las asociaciones, venimos en conjunto”, comentó Levi Antonio Rosas, patronato de caminos Municipal.El entrevistado afirmó que algunas obras están pendientes, puesto que ya se comprometió el Gobernador pero hasta el momento siguen inconclusas, señalando que este compromiso con ellos habría existido, tan solo en la infraestructura carretera, desde hace un año. Pese a que algunas obras han sido empezadas éstas debían terminarse antes de finalizar este año.Soledad Atzompa es un municipio con cerca de treinta mil habitantes, por lo que el rezago educativo sería otra de sus preocupaciones y un tema a tratar en la reunión programada en el Palacio de Gobierno a las 12:00 horas.“Hay mucho rezago educativo, no imparten materias completas en las escuelas, llámese telebachilleratos, secundarias técnicas, falta de maestros que desde ya varios años se vienen peleando a los docentes pero hasta el momento no nos han respondido. Son temas que se van a tocar en cuanto a infraestructura y al impartición de materias completas en las escuelas”, dijo Rosas.También destacó que esta carencia de profesores en Soledad es una problemática que viven en diferentes niveles educativos, desde primaria a bachilleratos, siendo grande la población estudiantil en el municipio y los docentes insuficientes. Así como carencias en las Instalaciones educativas con la falta de aulas y mantenimiento.El patronato de caminos resaltó el tema de carreteras como un tema importante durante esta reunión; “a muchas de estas les falta el pavimento hidráulico, a muchas carreteras por los tiempos que vinieron de lluvias se desbordaron y ese es el tema que traemos”.Previo a la reunión los pobladores dijeron esperar una buena respuesta y atención por parte del Gobernador, así como esperan llegar a un acuerdo en las fechas sobre la terminación de las obras pendientes.“La demanda de la población en cuanto a las necesidades es una sola, ahí no se ven colores ni partidos”, concluyó.