Pueblos originarios no son pobres, dice directora de Asuntos Indígenas del Estado

A pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha dado a conocer que aún hay pueblos indígenas de Veracruz en pobreza y marginación, para María Luisa Sántes Sántes, directora de Asuntos Indígenas del Estado de Veracruz (IVAIS), este sector de la población nunca ha sido pobre y los datos de CONEVAL son porque tiene otra visión diferente a la de los indígenas."Eso de decir que los pueblos indígenas están marginados o viven en pobreza máxima, no. Yo no considero que estemos en pobreza máxima, porque nosotros producimos nuestros alimentos, sin nosotros la zona urbana no se alimenta. Esto significa que no es pobreza la que tenemos, lo que antes sí teníamos es que no nos miraban los gobiernos", dijo.Pero, consideró, ahora con las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, se están levantando los campos, la milpa y el desarrollo de los pueblos indígenas, pues se está produciendo el alimento que poseen.Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre si consideraba que los indígenas ya no son pobres, expresó que nunca lo han sido."Lo que pasa es que así nos consideran porque nosotros no sabemos hablar el español, pero no somos pobres porque tenemos nuestros propios cerdos, borregos, o sea hay muchas cosas. Sí estábamos en marginación porque no teníamos vías de comunicación, ahí es donde nos consideraban obres porque no teníamos la forma de como ciudadano urbano podría llegar con facilidad a nuestros pueblos originarios", explicó.En referencia a los reportes que hace el CONEVAL, donde se señala a Mixtla de Altamirano y Tehuipango como municipios pobres, indicó que: "no sé cómo ellos lo consideren. Yo fui a Tehuipango y vi muchas cosas que tienen vendiendo ahí sus productos nuestros hermanos, como en todos los pueblos de los municipios indígenas. Yo vengo de una comunidad, soy indígena y no considero vivir en extrema pobreza porque tengo mi milpa, mi huerto a donde voy agarrar lo que quiero comer".Concluyó enfatizando que el trabajo que tiene su administración, radica en ser gestora ante todas las secretarías del Gobierno del Estado.