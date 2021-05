Puente peatonal cerca de escuela de Coatepec está en malas condiciones, alertan

El puente peatonal situado sobre el bulevar Xalapa-Coatepec a la altura de la Preparatoria “Joaquín Ramírez Cabañas” se encuentra en malas condiciones, alertaron vecinos del lugar que exigen su reparación.



Los habitantes de la zona señalaron que a pesar de que en estos momentos el puente no es usado por los estudiantes, sí representa un riesgo para los transeúntes.



“Está en pésimas condiciones, no esperen a una tragedia. Que lo reparen porque diariamente mucha gente lo usa”, señaló una pobladora.



Además de que dijeron que, para un próximo regreso a clases presenciales, es necesario que las autoridades correspondientes lo rehabiliten, pues algunas partes de las láminas se encuentran deterioradas.



“Deben de repararlo pues, aunque ahorita no hay clases y no cruzan los alumnos, ya viene el regreso y no puede estar así de mal, no es la primera vez que pedimos se repare, ya hemos denunciado anteriormente”, explicaron.



Del mismo modo, vecinos denunciaron la falta de iluminación en esa zona, pues durante las noches en dicho puente se han registrado asaltos.