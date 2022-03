Puente vacacional superó expectativas de comerciantes de playas de Veracruz Puerto

El pasado puente vacacional largo dejó incremento de hasta en un 80 por ciento en las ventas en la zona de palapas de Villa Del Mar, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos años, previo al confinamiento por la pandemia.El propietario de la palapa "Buchacas", Víctor Morales Azamar, señaló que se tenían buenas expectativas pero fueron superadas por mucho con la llegada de un gran número de turistas.El sábado y domingo fueron los días más fuertes pero incluso el lunes aún hubo presencia de visitantes."Esperábamos este puente pero no lo esperábamos tan bueno, es el segundos puente que hay y fue formidable, a todos nos fue muy bien. Lo que fue viernes, sábado y domingo fue fabuloso, desde hace dos años no se había visto", dijo.Este repunte ayudó a dar respiro en las finanzas de los palaperos, subsanar deudas y continuar para la Semana Santa.A decir de "Buchacas", para el próximo periodo vacacional las expectativas crecieron y esperan llegar al cien por ciento."Nos dio un aliento bastante grande. Esta fue una muestra de lo que será Semana Santa, esperemos que lleguemos a un cien por ciento todas las ventas, ya la gente estaba esperando esto, salir, venir a vacacionar".Afirmó que continúan aplicando las medidas sanitarias en los establecimientos, usando cubrebocas y gel antibacterial al ingreso de los comensales.