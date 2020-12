Puente Wimmer, en Maltrata, sufrió robo de material pese a estar protegido por el INAH

El puente de Wimmer, ubicado en Maltrata, sí tuvo un saqueo importante. Hubo denuncia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), refirió la directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural y Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura a nivel Federal, Teresa Márquez Martínez, quien destacó que el INAH es el que tiene las atribuciones para hacer estas denuncias penales sobre el asunto.



Explicó que lo que se llevaron se perdió y principalmente fueron los rieles, “aunque después de la denuncia se paró el saqueo, sí es una pérdida importante pero no desarmaron el puente”.



Se le cuestionó si en otra parte del Estado hay este tipo de saqueos, a lo que contestó que no tan notable pero sí hay sitios; incluso en la vía en operación se ha tenido el problema y por eso hace algunos años se tipificó como un delito grave el robo de material ferroviario, pues “también provocaba accidentes ”.



Agregó que sí hay personas que están pagando por este delito, pues se han detenido y consignado sujetos que cometieron este ilícito.



En otro orden de ideas, dijo que hay un conjunto muy importante de estaciones que se están rescatando y que ya se tienen 35 museos en el país. “Maltrata es una estación que se usa como Casa de Cultura”.



EL PUENTE WIMMER



Y es que parte de la historia de los pobladores de Maltrata, de los veracruzanos y mexicanos es el puente Wimmer, en el cual se perdió un gran tesoro del ferrocarril que fue el detonante de la economía de ese pequeño pueblo y su construcción fue quizás una de la más complicadas en todo el país.



Este puente fue parte esencial en la historia del ferrocarril mexicano, impulsado desde el mandato de Anastasio Bustamante, continuado el proyecto por Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, este último fue a quien le tocó ver consumado este sueño.



Y es que la importancia que cobró el puente fue muy grande debido a que se convirtió en una vía de comunicación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Incluso llegó a ser inspiración para muchos artistas pintores, de quienes sus obras alberga el Museo de Arte del Estado de Veracruz, ubicado en Orizaba.



Desde el proyecto del puente, es decir de 1837 a 1873, formó parte de la primera línea pero al paso de los años dejó de serlo y en 1985 dejó de usarse como vía de comunicación.



Fue en el 2009 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió proteger este puente como parte del patrimonio histórico de México. Sin embargo, el material férreo ya no pudo hablar de su grandeza, porque lo desmantelaron para beneficio de algunos.