Buenos días.En la avenida Rafael Murillo Vidal hay un "puesto" donde venden tamales, todas las mañanas las personas que van a comer ahí obstruyen el poco paso que deja en la banqueta el "puesto", no dejando pasar sobre la misma acera a los transeúntes, incomodando porque se pide permiso y la gente se molesta, diciendo que, si no cabe uno o de plano no se quita, sin que la persona que está atendiendo ahí les diga nada, el puesto se encuentra entre las calles Río Nautla y Río Misantla.Atentamente: Roberto Martínez Esperanza